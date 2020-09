Un record de 2,2 millions d’acres brûlé par les incendies de forêt en Californie

La Californie connaît une année record de flammes, alors que des dizaines d’incendies de forêt ont enflammé l’État.

Les incendies de forêt ont brûlé plus de 2,2 millions d’acres (8 903 kilomètres carrés) à travers la Californie cette année, tuant au moins huit personnes et détruisant plus de 3300 structures, selon le California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire). C’est une zone plus de deux fois la taille du Rhode Island.

« C’est fou. Nous n’avons même pas entamé la saison des incendies d’octobre et de novembre et nous avons battu le record de tous les temps », a déclaré le capitaine des pompiers de Cal, Richard Cordova à CNN. «Cela nous préoccupe parce que nous devons sortir ces pompiers de ces lignes et leur éviter de lutter contre ces incendies».

Il y a plus de 14 000 pompiers qui travaillent dans tout l’État pour contenir environ 25 incendies majeurs. La plupart de l’État est sous un drapeau rouge aujourd’hui (7 septembre) et demain (8 septembre), ce qui signifie que les conditions telles que des vents forts et en rafales et une faible humidité sont idéales pour le renforcement et la propagation des incendies de forêt, selon Cal Fire.

En relation: Incendies de forêt qui font rage dans l’ouest en photos

Le changement climatique augmente la fréquence et la gravité des incendies de forêt dans l’État et dans le monde, selon le Air Resources Board de la California Environmental Protection Agency. La zone brûlée par les incendies de forêt en Californie augmente chaque année depuis 1950, à mesure que les températures grimpent, selon le Conseil. Et plus d’un siècle de pratiques d’extinction des incendies ont laissé de nombreuses forêts avec des plantes sujettes à des «feux extrêmement chauds», selon Cal Fire

Le feu de ruisseau qui a commencé à brûler vendredi soir (4 août) est maîtrisé à 0% et s’est propagé sur 135523 acres (548 km carrés) dans la zone de drainage de Big Creek entre Shaver Lake, Big Creek et Huntington Lake dans l’est de la Sierra Nevada. les montagnes. La Garde nationale de l’armée de Californie a dû évacuer plus de 200 personnes qui ont été piégées par le feu rapide sur le terrain de camping Wagner Mammoth Pool, selon le système d’information sur les incidents du gouvernement.

Hier, le Bureau d’information publique de Fresno Fire a écrit sur Twitter qu’un hélicoptère militaire tentait de secourir des personnes piégées par l’incendie près du lac Edison dans la forêt nationale de la Sierra, mais sans succès en raison de conditions de fumée abondantes. Mais au moins 13 personnes ont été sauvées de la forêt nationale de la Sierra pendant la nuit, a déclaré le colonel de la Garde nationale militaire David Hall lors de l’émission « Today » de NBC.

Un « dispositif pyrotechnique », qui a généré de la fumée lors d’une soirée de révélation du sexe, a déclenché l’incendie d’El Dorado, qui a brûlé 42,79 km2 de terres dans le comté de San Bernardino, dans le sud de la Californie, et est actuellement confiné à 16%, selon un communiqué de Cal Fire. La foudre a causé la plupart des autres incendies, selon NPR.

Une des pires qualité de l’air au monde sévit actuellement dans le Golden State, certaines régions enregistrant des niveaux «très malsains» et «dangereux» de particules de fumée dans l’air, selon l’indice américain de la qualité de l’air.

Le Service des forêts du Département de l’agriculture des États-Unis a annoncé hier dans un communiqué (7 septembre) qu’il avait temporairement fermé huit forêts nationales, dont les forêts nationales de Sierra et de Sequoia, en raison de la « menace de conditions d’incendie sans précédent et dangereuses » dans une chaleur extrême. , des vents importants, des conditions sèches et des ressources limitées de lutte contre les incendies alors que les équipes s’attaquent aux incendies à travers le pays.

La Californie a fait face à une immense vague de chaleur le week-end de la fête du Travail. Le comté de Los Angeles a enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée à 121 degrés Fahrenheit (49,4 degrés Celsius) dimanche (6 septembre), selon un tweet du National Weather Service Los Angeles.

« La situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux. Les incendies existants présentent un comportement de feu extrême, de nouveaux départs de feu sont probables, les conditions météorologiques se dégradent et nous n’avons tout simplement pas assez de ressources pour combattre et contenir tous les incendies. » Randy Moore, le forestier régional pour la région sud-ouest du Pacifique du Service des forêts de l’USDA, a déclaré dans la déclaration du Service des forêts.

Publié à l’origine sur Live Science.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂