A24, Studio Behind Moonlight and Uncut Gems, a exploré la vente pour 3 milliards de dollars

A24, le studio oscarisé derrière des tubes comme clair de lune et Milieu, a récemment exploré une vente. Le prix demandé pour posséder le nom A24 et sa bibliothèque de films indépendants prestigieux ? Environ 3 milliards de dollars. Bien que cela puisse sembler élevé pour un studio qui n’existe même pas depuis une décennie, A24 s’est fait un nom ces dernières années. Et, peut-être plus important encore, le paysage médiatique a beaucoup changé, avec la montée en puissance de la guerre du streaming et chaque entreprise en lice pour des abonnés désespérés pour un contenu de grande envergure.

Selon un nouveau rapport, au cours des 18 derniers mois, A24 a exploré une éventuelle vente. Le prix à payer se situerait entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Bien que rien ne se soit finalement produit, du moins pas encore, il est dit que la société s’est engagée avec plusieurs prétendants possibles. Apple a été nommé comme l’une de ces destinations possibles. Cela aurait du sens, car Apple TV + a sérieusement besoin d’un moyen de renforcer son profil alors qu’il tente de rivaliser avec Netflix, Disney +, HBO Max et d’autres dans le jeu en streaming. De plus, Apple a déjà un accord avec A24. La société a publié le film de Sofia Coppola Avec des glaçons l’année dernière.

A24 a fait son entrée à Hollywood avec les 2013 Un aperçu de l’esprit de Charles Swan III. Bien que ce film n’ait pas fait grand bruit, il n’a pas fallu longtemps pour que l’industrie s’en rende compte. clair de lune, sorti en 2016, a remporté l’Oscar du meilleur film. Depuis, c’est devenu une destination pour les visionnaires créatifs et un nom qui, de manière générale, impose un certain respect. Parmi les autres sorties notables du studio, citons Gemmes non coupées, Le phare, Huitième année, Dame Oiseau, Homme de l’armée suisse et La sorcière. A24 a également Zola dans les salles maintenant, avec Le chevalier vert arriver plus tard ce mois-ci.

Ensemble, les sorties d’A24 ont rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office mondial. Son effort le plus rentable à ce jour a été celui de 2018 Héréditaire, qui a fait beaucoup de bruit dans les festivals et est en passe de devenir un grand succès critique et financier. Bien que le studio ne soit pas sans flops, avec Intrusion contre nous et La mort de Dick Long, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais même les flops du studio pourraient trouver une nouvelle vie dans le monde du streaming, si toute la bibliothèque de l’A24 était présentée sur une seule plate-forme de streaming, par exemple. Il y a une valeur perceptible dans ce studio pour la bonne entreprise. Mais s’agit-il d’une valeur de 3 milliards de dollars? C’est la grande question qui n’a pas encore trouvé de réponse.

Amazon a récemment conclu un accord pour acquérir MGM pour plus de 8 milliards de dollars. C’est à peu près ce que Disney a payé pour Marvel et Lucasfilm combinés. Cela illustre à quel point les choses ont changé au cours de la dernière année. Au départ, ce chiffre de 3 milliards de dollars aurait suscité un certain scepticisme. À présent? Peut-être pas tellement. Reste à savoir si cette vente sera à nouveau explorée dans un proche avenir. Mais cela pourrait être la prochaine grande fusion médiatique à surveiller. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

