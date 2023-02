Qui est Santiago Korovsky, le créateur et protagoniste de División Palermo

Netflix

Ce vendredi, Netflix a créé une nouvelle comédie avec un label argentin. C’est une production de seulement 8 épisodes.

©NetflixDépartement de Palerme.

À partir de ce vendredi, tous ceux qui sont abonnés à Netflix pouvez-vous jouer Département de Palerme. Est série il a été créé par Santiago Korovsky (il y joue lui-même) et nous montre une force particulière de la police de Buenos Aires : la garde urbaine. Créée pour venir en aide aux civils et sans accès aux armes, elle finit par être la clé pour affronter un réseau de trafiquants de drogue.

Santiago Korovsky Il est sur le point d’avoir 38 ans et fait le tour du monde du théâtre depuis quelques années. Depuis qu’il est l’assistant de Nancy Duplaa dans Le Royaumefaire partie de presque heureux près de sebastien wainraich, il existe plusieurs productions dans lesquelles il a servi d’acteur. Mais aussi en tant que réalisateur et, surtout, en tant que scénariste.

Si quelque chose ressort Santiago Korovsky c’est son sens de l’humour. Il suffit de passer en revue ses différents profils sur les réseaux sociaux pour trouver des vidéos où il fait ressortir son Horaire pour faire rire les gens (s’ils ne cherchent pas ce qu’il a fait lorsqu’il a été témoin d’une journée où l’on brûlait de la drogue à Buenos Aires).

Diplômé en communication, c’est un cours de clown qu’il a suivi pendant ses études qui l’a amené à vouloir exploiter sa facette d’acteur. Ainsi, il commence à se former de plus en plus dans ce domaine et soutenu par plusieurs contacts familiaux, il se fait une place dans le milieu difficile et complexe de la fiction en Argentine.

+ Y aura-t-il une deuxième saison de la division Palermo ?

Ce n’est pas encore officiellement confirmé, mais ceux qui ont vu les huit épisodes de Département de Palerme Vous aurez remarqué que la fin ne semble pas définitive. Tout indique que, si vous avez une bonne réception, Netflix donnera le feu vert pour un nouvel épisode de cette grande fiction qu’il a créée Santiago Korovsky.

