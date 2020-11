Voici comment « So Bad » de STAYC est devenu le premier groupe de filles le plus vendu de l’année

Cela fait moins d’un jour depuis STAYCLa première chanson de « So Bad » est sortie, mais le groupe bat déjà des records. Avec plus de 4300 ventes, elles ont le record de ventes au premier jour le plus élevé de tous les groupes de filles de 2020. Ils sont également le seul groupe de filles recrues de 2020 à faire ses débuts sur le Bugs top 20 en temps réel et le Génie graphique en temps réel.

Mais de nombreux fans internationaux n’en avaient jamais entendu parler avant cette semaine – alors comment sont-ils devenus si grands?

Alors que les groupes de recrues les plus populaires proviennent généralement de grandes agences, STAYC est en fait le premier groupe à faire ses débuts sous une toute nouvelle société.Divertissement haut de gamme. Une filiale de CJ E&M, High Up Entertainment a été formé en 2017 par le duo de production légendaire Pilseung aux yeux noirs.

Bien que vous n’ayez peut-être pas entendu parler de leur nom auparavant, vous avez presque certainement entendu certaines de leurs chansons. Membres Rado et Choi Kyu Sung et les cerveaux derrière DEUX FOIS«Likey», «Cheer Up» et «Fancy»,

Un rose«I’m So Sick», «Eung Eung» et «Dumhdurum»,

Chungha«Rollercoaster» et «Gotta Go» de,

et beaucoup plus! Avec des producteurs aussi renommés derrière eux, il n’est pas surprenant que STAYC ait fait ses débuts avec un bop certifié dans «So Bad». Le morceau accrocheur a certainement contribué à les propulser dans les charts, tout comme leur association avec la célèbre équipe de production.

Les producteurs de STAYC ne sont pas les seuls à être déjà connus. Deux des membres peuvent également avoir leur propre public déjà parce qu’ils étaient des actrices à succès.

Le premier est Sieun, Chanteur principal de STAYC. Avant de rejoindre le groupe, elle était actrice et stagiaire idole sous Divertissement JYP. Récemment, elle est apparue sur JTBCde Barre pop-up mystique, SBSde Encore 17, et plus.

Un autre chanteur du groupe (avec un nom étonnamment similaire) était également une actrice: Seeun. En plus de cela, Seeun était un stagiaire sous Jouer à M Entertainment, et faisait partie du groupe pré-début qui est finalement devenu Hebdomadaire.

Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent les débuts de STAYC parce que le père de Sieun est également célèbre. Elle est la fille du célèbre chanteur et ancien acteur Parc Nam Jung.

Park Nam Jung, 54 ans, a fait ses débuts en 1988 et est connu pour avoir inventé un engouement pour la danse appelé «la danse en L» à la même époque.

Actuellement sous Divertissement NJP, il a sorti un mini album et est apparu sur Singderella il y a quelques années. Maintenant, Sieun utilise son talent né pour suivre ses traces.

Dans les semaines précédant le lancement du groupe, STAYC a accumulé des millions de vues avec deux vidéos YouTube innovantes. Le premier était un mélange de reprises vocales dans lequel les membres ont chanté certaines des plus grandes chansons à succès comme si elles venaient d’autres agences. Ils ont tourné Velours rouge«Psycho», par exemple, en un Divertissement YG-style bop, totalisant 1,6 million de vues à ce jour.

Le second était un medley de reprises de danse, qui compte actuellement plus de 1,1 million de vues. En plus de s’attaquer à certaines des chorégraphies les plus appréciées, les membres du STAYC ont également parcouru certains des looks d’uniformes scolaires les plus populaires de l’histoire de la K-Pop.

Dernier point mais non le moindre, il ne fait aucun doute que STAYCLe talent, les éléments visuels et les personnalités de la société sont une grande partie de leur succès grandissant. Tous les membres sont considérés comme faisant partie de la ligne vocale du groupe, ce qui explique à quel point ils sonnaient bien dans «So Bad».

En plus de cela, de nombreux premiers fans ont noté à quel point les membres sont magnifiques. Il semble que 16 ans maknae membre de ligne Yoon est considéré comme le visuel principal, mais chaque membre a ses propres charmes magnifiques.

Et en plus de cela, ils capturent déjà les téléspectateurs avec leurs personnalités adorables. Un clip du précieux enthousiasme des recrues de STAYC attire l’attention du côté coréen de Twitter avec des milliers de vues et de likes.

아 요 신인 들 어떡 함? ㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/h0hgRSANAa – 세빌 (@segingah_) 12 novembre 2020

Regardez le clip vidéo «So Bad» par vous-même ici!