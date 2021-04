Plan MOVES III: ce sont les nouvelles subventions pouvant aller jusqu’à 7.000 euros pour l’achat d’une voiture électrique

Le nouveau plan MOVES III, le programme d’aide à l’achat d’une voiture électrique, a déjà été présenté. Par rapport aux 100 millions d’euros du plan de l’année dernière, ce nouveau plan MOVES offrira jusqu’à 400 millions d’euros.

Pour le moment, les montants spécifiques pour chaque véhicule électrique n’ont pas été confirmés, mais l’Institut pour la diversification et les économies d’énergie (IDAE), responsable de l’aide, explique que le la date d’entrée en vigueur du programme est le 10 avril 2021 et ce sera cette date qui sera bientôt marquée dans la BOE.

Quelle aide le plan MOVES III offrira-t-il?

Selon le ministère de la Transition écologique et du défi démographique, ces 400 millions seront extensible dans les communautés autonomes les plus demandées, jusqu’à 800 millions d’euros visant la mobilité durable. Ce budget sera automatiquement augmenté dans les régions où les fonds sont épuisés.

le les subventions du nouveau plan MOVES III ne seront pas compatibles avec celles du plan précédentPar conséquent, l’acquisition d’une nouvelle voiture électrique ne permettra l’accès à l’aide que pendant un an. De l’IDAE, ils expliquent que le passage d’un programme à un autre n’est pas automatique, de sorte que les utilisateurs qui ont demandé leur aide avec l’ancien plan doivent expressément demander à nouveau leur accès aux nouvelles aides.

Pour accéder à l’aide du plan MOVES III, il sera nécessaire d’acheter un voiture électrique jusqu’à 45.000 euros soit 53 000 euros dans les BEV de 8 ou 9 sièges. Pour le moment, le tableau des aides est provisoire, mais l’aide de jusqu’à 4500 euros en direct, sans mise au rebut dans le cas des voitures hybrides rechargeables, 100% électriques ou à pile à combustible.

Source: IDAE

Dans les véhicules de la catégorie N1, destinés au transport de marchandises d’un poids maximal inférieur à 3,5 tonnes, l’aide directe envisagée sera de 7 000 euros au maximum, extensible à 9 000 euros en cas de ferraille. Cela représente une extension par rapport au plan précédent, où dans cette catégorie le maximum était de 5 500 euros.

Comme c’était le cas l’année dernière, il est proposé que pour accéder au plan MOVES III la mise au rebut de la voiture n’est pas une exigence obligatoire, bien qu’il soit possible d’accéder à un montant plus élevé.

L’objectif du gouvernement est d’atteindre 250000 voitures électriques et 100000 points de recharge d’ici 2023. L’idée initiale est que ces subventions durent précisément jusqu’en 2023, prolongeant la période d’application par rapport aux plans précédents.

Le nouveau plan Moves vise également le déploiement d’infrastructures de recharge, qui seront subventionnées. Dans les mairies avec moins de 5000 habitants, il y aura une aide supplémentaire de 10% pour l’acquisition de bornes de recharge.

Quelles voitures électriques sont incluses dans le nouveau plan

Compte tenu de la limitation de 45.000 euros, inclus dans le plan MOVES III, plusieurs des voitures électriques les plus populaires. En appliquant des remises directes de 4500 euros, il est possible de se procurer des voitures électriques à un prix plus abordable que celui officiel.

Parmi les modèles qui peuvent être achetés et qui pourront bénéficier d’une aide se trouve le Ressort Dacia, au prix de 16500 euros, l’Opel Mokka-e de 27900 euros ou la nouvelle Hyundai Kona électrique 2021 avec un prix officiel de 35 650 euros et qu’avec l’aide du plan MOVES, combiné à la campagne de la marque et à la contribution du concessionnaire, il reste à environ 27 000 euros.

Dans la plage maximale du plan d’aide se trouve également le Tesla Model 3, qui a réduit plusieurs de ses modèles pour être inclus dans le programme d’aide. Modèle Modèle 3 Autonomie standard Plus Son coût est désormais de 45 990 euros, ce qui vous permet d’entrer dans le programme d’aide puisque la limite du prix de vente n’inclut pas la TVA.

A un niveau plus abordable, le plan MOVES vous permettra d’obtenir des remises importantes sur des voitures telles que SEAT Mii électrique, qui reste à environ 17000 euros ou le Fiat 500e, qui dans sa version de 95 ch et 180 kilomètres d’autonomie reste à environ 20 000 euros, après l’aide.

En Engadget | Quand dois-je acheter une voiture électrique: ce sont les promesses des marques pour l’avenir