Godfall: Comment jouer en coopération

Godfall est le RPG looting-slasher nouvellement sorti sur PlayStation 5 et sur Epic Games Store. Vous incarnez les derniers chevaliers valoriens pour éviter un désastre apocalyptique massif, car vous seul pouvez sauver les 4 royaumes élémentaires – Terre, Air, Eau et Esprit. En tant que chevalier, vous êtes équipé d’armures appelées plaques de valeur, et la plaque de valeur qui est équipée détermine votre classe d’armes.

Godfall Comment jouer en coop

Pour jouer en coopération dans Godfall, vous devez d’abord terminer la mission du didacticiel; ensuite, vous entrerez dans une salle circulaire avec une piscine rayonnante bleue au centre de la pièce. Dans cette salle, vous pouvez inviter vos amis en allant dans le menu social et en cliquant sur Invite un ami.

Vous devez terminer la mission du didacticiel avant d’essayer d’inviter qui que ce soit, car si vous ne le faites pas, l’option ne vous sera pas disponible. Cela signifie également que vos amis doivent également avoir terminé la mission du didacticiel. Dès que tout le monde l’a terminé, à l’intérieur de la salle circulaire, appuyez sur PC je, sur PlayStation 5, appuyez sur Bouton Options, cela ouvrira le menu Inventaire.

Dans ce menu en haut, vous verrez de nombreux onglets différents et cliquez sur l’onglet Social. Un écran apparaîtra vous indiquant qui est dans votre groupe; actuellement, ce ne sera que vous, et en dessous, il y aura l’option de Invite un ami. Cela vous permettra d’inviter des amis sur la liste de vos amis.

Il existe une autre façon d’inviter des amis, et c’est en interagissant avec le bassin rayonnant bleu, car il s’agit en fait d’une carte. Sur le côté gauche de l’écran, ils seront une option pour Invite un ami. En le faisant, de toute façon, vous obtiendrez la même chose!

Aucune information n’a été publiée si un jeu croisé se produira entre la PlayStation 5 et la version PC Windows. Cependant, si vous achetez les éditions spéciales de Godfall, vous obtenez des skins supplémentaires et un accès dès le premier jour à l’extension lors de son lancement en 2021!