Outside Daughtered saison 8: date de sortie, intrigue, casting et tout ici

OutDaughtered est une série américaine qui a été produite par TLC Community et avec Adam, Busby, DanielleBusby, Blake Louise,

Busby, Ava Lane Busby, Olivia Marie Busby Hazel Grace Busby, Riley Paige Busby et Parker Kate Busby. C’est une série de télé-réalité qui est sortie le 10 mai 2016. C’est sept saisons avec 55 épisodes. La deuxième saison est sortie le 15 novembre 2016 avec 10 épisodes, la troisième saison publiée le 11 juillet 2017 avec 10 épisodes. Sortie de la quatrième saison le 10 juillet 2018 avec 13 épisodes, la cinquième sortie de la saison le 11 juin 2019 avec 8 épisodes, la sixième saison le 1er octobre 2019 avec 6 épisodes, ainsi que la septième saison le 2 juin 2020 avec 4 épisodes.

Outside Daughtered Saison 8 Cast

Comme nous l’avons vu, de nombreux joueurs célèbres et populaires y jouent un rôle tout au long de la saison. Chacune des anciennes séries a reçu beaucoup d’amour et une réponse positive des fans. Les fans attendent avec impatience la saison 8. Mais il n’y a pas de mise à jour concernant l’émission.

Adam Busby

Danielle Busby

Blayke Busby

Ava Busby

Olivia Busby

Hazel Busby

Riley Busby

Parker Busby

Outside Daughtered saison 8 histoire

OutDaughtered est une histoire d’Adam Busby et Danielle Busby qui se sont mariés en 2006. Ils ont leur fille aînée Blayke Louise et les quintuplés Ava Lane, Olivia Marie, Hazel Grace, Riley Paige et Parker Kate. Ils sont nés le 8 avril 2015. Ava et Olivia sont jumelles. Adam et Danielle souffraient d’infertilité. Elle est tombée enceinte par la procédure d’insémination intra-utérine. Les quintuplés souffraient de souffles cardiaques qui ont ensuite été traités par des médicaments. Hazel souffrait de nystagmus congénital qui se traduisait par des mouvements oculaires incontrôlés et un manque de vision claire. En 2017, Hazel souffrait d’astigmatisme à l’œil gauche.

Les fans deviennent choqués après avoir vu le dernier épisode est la fin de la série. En raison de la pandémie de coronavirus, il est très difficile de mettre fin à ce verrouillage. Tous les tournages sont fermés en raison de cette pandémie. La fin de la saison montre comment la famille gère 6 femmes dans une maison.

Outside Daughtered saison 8 Date de sortie

Il n’y a pas de déclaration officielle concernant la sortie de la saison 8 d’OutDaughtered. Comme nous le savons tous, la pandémie de coronavirus progresse donc il faudra peut-être plus de temps pour sortir comme date prévue. Il devrait sortir fin 2021. Les fans attendent avec impatience la série. Cela devient beaucoup d’amour, de soutien et de réponses positives de la part des fans grâce à quoi il obtiendra un score de 7 sur IMDb.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂