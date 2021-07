Olivia Wilde et Harry Styles entretiennent une relation amoureuse depuis le début de l’année, mais ils ont rarement été vus comme ces dernières heures : ils ont été pris en vacances sur un yacht en Italie. Les images du couple ont fait le tour du monde et généré toutes sortes de réactions, notamment de la part des fans du chanteur. Découvrez les mèmes les plus drôles qu’ils ont publiés!

Les artistes ont été photographiés par les caméras des paparazzi de Page Six sur les rives de Monte Argentario, Toscane. Les photos les montraient très détendus, s’embrassant et se prélassant pendant l’été européen. Styles était en Italie après avoir terminé le tournage du film The Policeman, tandis que Wilde a voyagé de Londres après avoir passé quelques jours avec leurs enfants.

La romance a commencé pendant le tournage du film Ne t’inquiète pas chérie, où le Britannique joue le rôle de Jack et partage un excellent casting avec Florence Pugh, Gemma Chan, KiKi Layne et Chris Pine. Alors que l’Américaine a le personnage de Mary et est aussi la réalisatrice du film.

La relation a été l’une des bombes du début de 2021, lorsque les deux ont été vus dans un mariage ensemble main dans la main et ont certifié la parade nuptiale qui a commencé il y a des semaines. Bien que le chanteur ait eu d’autres petites amies célèbres, cette fois il a attiré l’attention pour le 10 ans de différence d’âge (il 27 et elle 37).

Depuis, les millions de fans de Styles (il compte 38,9 millions de followers rien que sur Instagram) se sont exprimés sur le couple avec un avis très partagé. Un sondage Spoiler a révélé que 51% n’aiment pas la romance, tandis que 49% l’approuvent.

Les meilleurs mèmes pour les photos d’Olivia Wilde et Harry Styles