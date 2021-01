«Attack On Titan» Cast révèle pourquoi ils sont les plus excités

Les acteurs anglophones de «Attack On Titan» ont révélé ce qui les passionnait le plus la quatrième et dernière saison. Le Simuldub de la série se prépare à sortir le 10 janvier.

S’adressant à ComicBook.com, Bryce Papenbrook (Eren Jaeger) et Josh Grelle (Armin Arlet) discuté de leurs attentes pour la saison avec la déclaration de guerre.

« Très excitant. Je suis fan de la série depuis avant que je ne sache que je pourrais en faire partie.lui, et c’est toujours surréaliste d’être la voix anglaise de Eren Jaeger dans l’émission. C’est vraiment incroyable d’assumer ce rôle. » Mais étonnamment, Papenbrook est également resté aussi sans spoiler que possible: « Alors, je ne sais toujours pas ce qui va se passer. »

Développer plus, Papenbrook a expliqué comment le fait de ne pas avoir de spoilers rend le processus plus engageant: « Je fais partie de ces téléspectateurs qui n’ont deviné aucun des rebondissements de toute la série, donc je n’ai aucune idée de ce qui est vraiment excitant à venir. »Josh Grelle, qui exprime Armin Arlet dans la série, ressentait la même chose.

La dernière saison de « L’attaque des Titans » publiera bientôt ses versions courbé en jeAnglais et espagnol latinNous espérons en savoir plus sur le doublage latin et toute sa production bientôt.