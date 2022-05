Le sandwich au poulet de Popeye vient de faire peau neuve à la Buffalo

Alors que la guerre des sandwichs au poulet dans les fast-foods fait rage, Popeye’s ajoute de l’huile sur le feu.

La chaîne vient d’annoncer qu’elle ajoute une nouvelle version Buffalo Ranch de son sandwich au poulet ultra-populaire au menu pour une durée limitée, et il y a de fortes chances qu’elle se vende rapidement.

Le nouveau sandwich au poulet Buffalo Ranch de Popeye. Popeye’s

Le dernier ajout à la gamme de poulets de la chaîne de restauration rapide coûtera 4,99 € et sera disponible dans les restaurants Popeye’s participants du pays à partir de mardi.

Le sandwich au poulet Buffalo Ranch propose une nouvelle sauce avec un ranch crémeux au babeurre et une « sauce de buffle piquante et beurrée », selon la société. Comme le sandwich au poulet traditionnel de Popeye, il est servi sur un petit pain brioché au beurre avec des cornichons séchés au tonneau.

« Il y a deux ans, notre sandwich au poulet a réintroduit dans le monde notre maîtrise du poulet, et nous n’avons cessé d’innover depuis. Nous nous amusons beaucoup à expérimenter de nouvelles saveurs dans notre cuisine d’essai, et ce sandwich au poulet Buffalo Ranch est celui que je suis particulièrement ravi d’apporter à nos invités », a déclaré le président de Popeyes North America, Sami Siddiqui, dans un communiqué de presse.

Au cas où vous n’auriez pas suivi les guerres de poulet chauffées, c’est une bataille en cours entre les principales chaînes de restauration rapide qui prétendent toutes que leur sandwich au poulet frit règne en maître.

Popeyes a commencé la bataille en 2019 en lançant son tout premier sandwich au poulet frit, qui s’est rapidement vendu. Peu de temps après, plusieurs chaînes de restauration rapide se sont retrouvées dans une bagarre totale sur Twitter pour savoir quel poulet était le meilleur.

KFC a tenté de revendiquer sa position en 2020 en lançant le sandwich au poulet KFC, une nouvelle version de son sandwich au poulet classique, et beaucoup de gens n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que cela ressemblait beaucoup au sandwich viral de Popeyes.

En 2021, Taco Bell a également jeté son chapeau sur le ring avec la sortie de son Crispy Chicken Sandwich Taco.

Les choses se sont intensifiées en février 2021 lorsque Wendy’s et Burger King ont révélé qu’ils ajouteraient de nouveaux sandwichs au poulet à leurs menus en réponse à l’annonce de McDonald’s qu’il déploierait trois nouveaux sandwichs au poulet.

Capitalisant sur le succès de sa sortie de sandwich au poulet en 2019, Popeyes a présenté son tout premier sandwich au poisson frit en février 2021. Et quelques mois plus tard, la chaîne a commencé à vendre des pépites de poulet inspirées de son célèbre sandwich au poulet dans ses États-Unis, Canada et Magasins de Porto Rico.