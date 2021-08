Olivia Rodrigo pourrait quitter High School Musical: The Musical: The Series avant la saison 3

Le showrunner de HSMTMTS a déclaré que l’avenir d’Olivia Rodrigo dans la série était incertain.

Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série les fans se rassemblent. Il semble qu’Olivia Rodrigo pourrait bientôt quitter la série.

Depuis Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série diffusé pour la première fois sur Disney + en 2019, Olivia Rodrigo a été l’un des principaux acteurs de la série jouant le rôle principal de Nini Salazar-Roberts. Cependant, cette année, Olivia est devenue une superstar internationale grâce à ses singles « Drivers License », « Deja Vu » et « Good 4 U », et à son premier album. Acide.

Compte tenu du nouveau succès d’Olivia, de nombreux fans se sont demandé si Olivia continuerait ou non à jouer dans HSMTMTS aller de l’avant. Depuis que la saison 2 a commencé à être diffusée cette année, Olivia a activement cessé de faire référence à l’émission sur ses pages de médias sociaux. Maintenant, Olivia et le showrunner de HSMTMTS ont révélé si elle sera dans la saison 3 ou non.

Olivia Rodrigo sera-t-elle dans High School Musical : The Series saison 3 ?

Olivia Rodrigo sera-t-elle dans High School Musical : The Series saison 3 ? Image : Geffen Records, Disney+

Parler avec Hollywood Life de l’avenir de Nini après la finale de la saison 2, HSMTMTS Le showrunner Tim Federle a déclaré: « Je pense que les choses sont en fait ouvertes pour un certain nombre de personnages simplement parce que vous voulez une flexibilité maximale pour l’avenir. » Dans l’épisode, Olivia semble presque au-dessus d’East High. Elle téléphone au frère producteur de Gina, Jamie, pour travailler ensemble sur la musique.

Tim a ensuite ajouté: « Écoutez, j’ai tellement de respect pour Olivia en tant qu’auteur-compositeur et en tant qu’humain et quels sont ses propres rêves. J’aime Lycée Musical avec Olivier. Je pense qu’Olivia est une partie importante de notre succès, mais je pense que la saison 3 est en quelque sorte à déterminer en termes de destination du voyage de Nini. » En d’autres termes, il est possible qu’Olivia n’apparaisse pas du tout dans la saison 3.

Qu’a dit Olivia Rodrigo sur son avenir sur HSMTMTS ?

S’adressant au Guardian en mai, Olivia a refusé de discuter de sa relation avec Disney. Lorsqu’on lui a demandé si elles s’occupaient d’elle, elle a répondu : « Oh, ho ho ho, ce sont des sujets brûlants », puis a expliqué qu’elle ne voulait pas « avoir [her] pied dans [her] bouche ». Olivia a également révélé qu’elle était « engagée dans HSM pour deux ans de plus » mais qu’elle souhaitait désormais « se concentrer sur la musique ».

Elle a déclaré: « Je pense qu’il est vraiment difficile de partager le temps entre les deux et il y a très peu d’artistes qui le font efficacement, car jouer est basé sur le fait d’être un bon menteur et de présenter une version de vous-même qui est crédible, et être un auteur-compositeur est le C’est comme si, voici tous mes secrets les plus profonds et les plus sombres et je veux que vous me connaissiez si personnellement. «

D’après ce qu’a dit Olivia, il semble qu’elle soit impatiente de partir HSMTMTS mais elle est contractuellement obligée de travailler sur la série pendant au moins une saison de plus. Cependant, en tenant compte des récents commentaires de Tim, il est possible qu’Olivia ait renégocié son contrat pour quitter la série ou s’est arrangée pour n’apparaître que dans quelques épisodes de la saison 3.

Nous devrons probablement attendre HSMTMTS la saison 3 tombe pour savoir exactement quel est l’avenir d’Olivia dans la série.

