« Valeria », aura-t-elle la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Valérie« Créé sur Netflix uniquement le vendredi 13 août 2021, mais les fans de la série espagnole et les utilisateurs de la plateforme de streaming s’interrogent déjà sur un troisième volet de la fiction basée sur la saga homonyme d’Elísabet Benavent.

Les huit premiers épisodes racontent l’histoire d’une écrivaine en crise, tant pour ses romans que pour son mariage avec Adrian et la distance émotionnelle qui les sépare. Valeria se réfugie chez ses trois meilleures amies : Lola, Carmen et Nerea, qui la soutiennent durant son voyage.

L’écrivain et ses amis sont plongés dans un tourbillon d’émotions sur l’amour, l’amitié, la jalousie, l’infidélité, les doutes, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, les joies et les rêves d’avenir.

Dans le deuxième volet, les quatre amis se soutiennent et s’encouragent lorsqu’ils prennent des décisions importantes qui affectent leur vie professionnelle et amoureuse respective. Alors, y aura-t-il une troisième saison de « Valérie » dans Netflix?

« VALERIA » AURA-T-ELLE LA SAISON 3 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a encore fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre du deuxième opus, où Val pense à un titre pour sa suite et reçoit une surprise chez Victor, le l’histoire chaotique de l’écrivain pourrait se poursuivre dans un troisième lot d’épisodes.

De plus, étant donné que la série de romans sur laquelle la fiction est basée comprend cinq livres, il y a suffisamment de matière pour que la série ait plus de saisons. La série avec Diana Gómez, Paula Malia, Silma López et Teresa Riott n’est pas une adaptation directe des romans, elle laisse donc de nombreuses intrigues passionnantes.

A la fin de la deuxième saison de « Valérie”, Malgré la signature du divorce et les adieux à Adrián, la relation entre Val et Víctor a quelques problèmes, principalement parce que ce dernier ne peut pas décider de l’officialiser. En revanche, l’éditeur s’apprête à recevoir son dernier auteur, Bruno Aguilar.

Avec cela, il est laissé entendre que dans une troisième saison, Bruno pourrait devenir une partie importante de la vie de Valeria, il pourrait même être son nouvel amour. Pendant ce temps, Lola poursuivra son voyage à Vienne, Nerea trouve un emploi dans la même maison d’édition que son amie, et Carmen et Borja se préparent pour leur mariage.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction des téléspectateurs et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils influencent généralement le renouvellement ou l’annulation d’un programme.

Qu’adviendra-t-il des quatre amis dans la troisième saison de « Valeria » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « VALERIA » SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Valérie« Pour une troisième saison, il est probable que les nouveaux épisodes seront diffusés sur la plateforme de streaming au cours du second semestre 2022.