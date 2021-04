Elizabeth Olsen parle du cadeau qu’elle a reçu de Kathryn Hahn

«WandaVision», malgré la réception inégale de sa finale parmi les fans de MCU, a présenté l’une des performances les plus mémorables jamais vues dans la franchise à travers Kathryn Hahn et sa double représentation d’Agnès, une voisine du couple principal. Et sa révélation éventuelle en tant qu’Agatha Harkness.

Harkness dans les bandes dessinées est l’une des sorcières les plus puissantes de l’univers Marvel, et son rôle dans la série, en plus de nous donner la chanson accrocheuse « Agatha All Along », était d’essayer d’obtenir les mêmes pouvoirs que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a révélé.en pliant la réalité dans Westview.

Bien que les objectifs du personnage de Hahn dans la série soient assez sombres et égoïstes, il est vrai que le travail de l’actrice a non seulement captivé le public, mais aussi ses propres camarades de casting. Elizabeth Olsen, la principale star de la série, a récemment évoqué le cadeau qu’elle a reçu de l’actrice à l’issue du tournage.

Lors d’une conversation avec Glamour UK, Olsen a déclaré que «c’était délicieux de travailler avec Hahn». Parce que les deux ont réussi à se connecter profondément en jouant de puissantes sorcières dans la série, Hahn aurait offert un cadeau très original à son collègue.

Olsen révèle qu’il a reçu un « cadeau de sorcière » sous la forme d’une boîte, qui était remplie de « cristaux et pierres magiques ». «C’était cette belle et rare petite boîte aux trésors», a décrit Olsen dans l’interview, étant un cadeau plutôt curieux venant de la personne qui a révélé l’identité de Maximoff en tant que «La sorcière écarlate».

La fin de «WandaVision» a présenté un scénario ambigu sur le sort d’Agatha Harkness, et bien que les dirigeants de Marvel Studios ne l’aient pas confirmé, il est difficile d’imaginer que Kathryn Hahn ne serait pas en mesure de revenir dans la franchise, peut-être en tant que mentor d’Olsen, dans un prochain Versement.