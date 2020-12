« Star Wars »: une sélection de ses méchants les plus puissants

Pendant votre formation à Dagobath, Luke Skywalker Je poserais à Maître Yoda la question suivante: le côté obscur est-il plus fort? « Intello. Plus rapide, plus facile, plus séduisant ». Tout au long des films et des histoires qui composent l’univers élargi, un large éventail de personnages a été montré avec des histoires complexes de victoires et de défaites sans précédent.

Ceux qui ont succombé au côté obscur de la force semblent surpasser les capacités et les vertus du JediMais ils ont également enduré des vies courtes et tourmentées qui laissent une leçon sur les dangers de la soif de pouvoir.Nous faisons donc ici un tour d’horizon de certains des méchants les plus fascinants et les plus puissants de la franchise.

1.- Dark Malgus

Ceux qui connaissent les histoires de l’Ancienne République connaîtront ce personnage. Malgus serait directement responsable de la résurgence de l’empire des Sith, qui chercherait à s’étendre et à revendiquer des territoires dans toute la galaxie.

Une série de blessures graves au combat l’amènerait à cacher ses cicatrices avec un système de survie couvrant son visage. Ses pouvoirs sont principalement concentrés dans la télékinésie et les techniques de combat entièrement motivées par une haine profonde.

2.- Kylo Ren

Même si votre rédemption s’incline « La montée de SkywalkerCela n’avait aucun sens, les deux premiers opus comportaient un méchant nuancé à craindre. Son masque, que nous avons découvert plus tard était purement esthétique, est un signe de son empressement à égaler les réalisations de son grand-père, Dark Vador.

Les deux premiers épisodes de la nouvelle trilogie montraient un être erratique qui cherchait désespérément à prouver qu’il méritait de faire partie du côté obscur de la force, et c’était précisément sa qualité la plus menaçante.

3.-Asajj Ventress

Les origines de Ventress remontent à l’apprentie de Dooku, jusqu’au moment où elle réalisa qu’elle ne pourrait jamais se classer plus haut en raison de la « règle de deux » de l’ordre Sith. Son passé en tant que Nightsister révèle un lien avec la force encore plus grand qu’on ne le croit, étant capable de combiner la sorcellerie ancienne dans ses batailles.

4.- Dark Revan

Une grande partie de son histoire a été retirée du canon actuel, mais il reste toujours une figure menaçante. C’était un ancien Sith qui devint le chef des forces de la Troisième Légion de l’Ordre. Parce que les Sith gardent leur histoire cachée dans toute la galaxie, seuls quelques privilégiés connaissaient son nom et connaissaient ses grands dans le culte des Sith éternels.

5.-Darth Maul

Cinq minutes de bataille à l’écran lors de son apparition dans « The Phantom Menace » ont suffi aux créateurs de la franchise pour décider de faire de lui l’un des antagonistes les plus fascinants du canon. Sa haine pour Obi-Wan lui a permis de ressusciter et de développer des jambes avec lesquelles il pourrait à nouveau combattre les Jedi. Qui d’autre a réussi cela?

6.- Dark Vador

Admettons-le. Vader est le visage le plus reconnaissable («plutôt un casque?») Dans la franchise et le son de sa respiration est l’une des premières choses qui me viennent à l’esprit lorsque l’on pense à la trilogie classique. Comme il n’était pas déjà un personnage menaçant dans les films, l’univers élargi a été chargé de raconter ses prouesses militaires en tant que commandant impérial, sans oublier la formation rigoureuse qu’il a subie à sa légion d’inquisiteurs.

7.- Dark Sidious

Certes, l’Empereur de la Galaxie se positionne comme l’un des Siths les plus puissants qui aient existé. Après tout, nous parlons de celui qui a mis fin à la vie de Dark Plagueis, celui qui a réussi à trouver un moyen de tromper la mort. De plus, il a réussi à prendre le contrôle de la galaxie et à créer deux étoiles de la mort. Même l’épisode IX retirerait de l’univers élargi sa capacité à revenir à la vie grâce à ses clones.