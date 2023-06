Liste des acteurs et personnages de « The Crowded Room »: qui est qui dans la série Tom Holland et Amanda Seyfried

« La salle bondée » est une mini-série télévisée Apple TV + créée par Akiva Goldsman et inspirée du roman de non-fiction de 1981 « The Minds of Billy Milligan » de Daniel Keyes et se déroule à Manhattan à l’été 1979, lorsqu’un jeune homme est arrêté pour un crime choquant et un enquêteur inattendu doit résoudre le mystère qui se cache derrière.

La photographie principale du thriller psychologique a commencé le 31 mars 2022 à New York et s’est terminée le 28 septembre de la même année, et sera diffusée du 9 juin au 28 juillet 2023.

Tom Holland, Amanda Seyfried et Emmy Rossum dirigent le casting de « La salle bondée” qui comprend des acteurs comme Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins et Henry Eikenberry.Mais qui est qui dans la nouvelle série d’Apple TV+?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 4 DE « THE CROWDED ROOM »

1. Tom Holland comme Danny Sullivan

Tom Holland, reconnu pour avoir incarné le personnage de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, endosse le rôle de Danny Sullivan, un jeune homme aux multiples personnalités. C’est un personnage vaguement basé sur Billy Milligan, la première personne acquittée d’un crime parce qu’il souffrait d’un trouble dissociatif de l’identité.

« J’ai vraiment aimé jouer Danny dans ces épisodes précédents où j’ai pu me pencher sur mon côté le plus vulnérable. Je ne suis pas étranger aux aspects physiques du travail de faire tout le film d’action. Mais l’aspect mental m’a vraiment frappé et il m’a fallu beaucoup de temps pour récupérer et revenir à la réalité.», a déclaré Holland à Whattowatch.

Tom Holland dans le rôle de Danny Sullivan dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

2. Amanda Seyfried dans le rôle de Rya Goodwin

Amanda Seyfried, plus connue pour des films comme « Mamma Mia !, « The Art of Dancing in the Rain », « Mank », « Dear John » et « Mean Girls », et dans des séries comme « Twin Peaks », « Big Love » et « The Dropout », donne vie à Rya Goodwin, une psychologue clinicienne qui veut interroger Danny pour découvrir la vérité.

Amanda Seyfried dans le rôle de Rya Goodwin dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

3. Emmy Rossum dans le rôle de Candy Sullivan

Emmy Rossum, qui a travaillé sur des films tels que « The Day After Tomorrow », « Poséidon », « Le Fantôme de l’Opéra », « Mystic River » et « Beautiful Creatures », joue Candy Sullivan dans « La salle bondée”. C’est à propos de la mère de Danny.

Emmy Rossum dans le rôle de Candy Sullivan dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

4. Will Chase en tant que Marlin Reid

Will Chase, acteur, réalisateur et chanteur américain nominé aux Tony Awards, surtout connu pour son travail à Broadway et pour son rôle de superstar country Luke Wheeler dans « Nashville », joue le rôle de Marlin Reid dans le nouveau Série Apple TV+.

Will Chase dans le rôle de Marlin Reid dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

5. Sasha Lane comme Ariana

Sasha Lane, une actrice américaine qui a fait ses débuts au cinéma dans le film « American Honey » (2016) et a participé au film de Neil Marshall « Hellboy », assume le rôle d’Ariana, l’amie la plus proche de Danny.

Sasha Lane dans le rôle d’Ariana dans la série « The Crowded Room » (Photo : Apple TV+)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « The Crowded Room »: