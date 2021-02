Marilyn Manson abandonnée par une maison de disques suite à des allégations d’abus

Loma Vista Records a supprimé la page de l’artiste de son site Web et ne le promouvra plus à l’avenir.

Wood a diffusé des détails sur sa relation avec la chanteuse et l’a accusé de l’avoir « horriblement maltraitée » pendant un an.

« Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années », a-t-elle affirmé. «J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage.