Virgin Galactic retrace le lancement de SpaceShipTwo en raison d’une mauvaise connexion à l’ordinateur

Une mauvaise connexion informatique a déjoué la tentative de Virgin Galactic d’atteindre l’espace au cours du week-end, ont déclaré des responsables de la société.

VSS Unity, le plus récent de Virgin Galactic SpaceShipDeux véhicules , a décollé samedi matin (12 décembre) du Spaceport America du Nouveau-Mexique sous les ailes de son avion porteur, le VMS Eve.

La destination de l’Unity était l’espace suborbital, mais elle n’y est pas arrivée. Eve a largué Unity à une altitude d’environ 50000 pieds (15000 mètres) comme prévu, mais le moteur-fusée embarqué de l’avion spatial ne s’est pas allumé correctement et les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay a fait tomber Unity pour un atterrissage prématuré mais sûr à Spaceport America .

Virgin Galactic a rapidement diagnostiqué le problème. Des analyses post-vol ont révélé « que l’ordinateur de bord qui surveille le système de propulsion a perdu la connexion, déclenchant un scénario de sécurité qui a intentionnellement interrompu l’allumage du moteur de la fusée », a déclaré des représentants de Virgin Galactic écrit dans un article de blog publié samedi . « Ce système, comme d’autres sur le vaisseau spatial, est conçu de telle sorte qu’il passe par défaut à un état sûr chaque fois que l’alimentation ou la communication avec les capteurs est perdue. »

La société continuera d’examiner les données de la mission de test de samedi, puis pilotera à nouveau Unity lorsque l’avion spatial sera prêt.

«Nous restons concentrés sur le programme de vol d’essai que nous avons annoncé précédemment, en commençant par une répétition de ce vol d’essai, qui comprenait deux pilotes et Charges utiles de la NASA », A déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, dans le même communiqué.

« Cela sera suivi d’un autre vol d’essai qui inclura des spécialistes de mission dans la cabine », a-t-il ajouté. « Et après ce vol, nous aurons un autre vol d’essai qui inclura notre fondateur, Sir Richard Branson. Nous sommes impatients de partager des informations sur notre prochaine fenêtre de vol dans un proche avenir. »

Le SpaceShipTwo à six passagers et à deux pilotes est conçu pour transporter des personnes et des charges utiles dans l’espace suborbitaire et inversement. Les personnes qui font ce voyage vivront quelques minutes d’apesanteur et verront la courbure de la Terre contre la noirceur de l’espace. Plus de 600 personnes ont réservé une place à bord de l’avion spatial, au prix, plus récemment, de 250 000 dollars pièce, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.

Ces clients ne peuvent pas voler tant que VSS Unity n’a pas terminé sa campagne de test. À ce jour, cette campagne comprenait deux missions pilotes dans l’espace suborbitaire, en décembre 2018 et février 2019. Ces deux vols ont décollé du Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic.

Unity est passé de Mojave à Spaceport America , Le hub commercial de Virgin Galactic, en février de cette année . La mission de samedi était censée être le premier vol spatial d’Unity depuis Spaceport America, et le premier vol spatial habité à avoir quitté le Nouveau-Mexique.