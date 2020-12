Quintessa Swindell est le cyclone dans Black Adam

Le prochain Adam noir Le film a ajouté un autre membre à la distribution alors que Quintessa Swindell incarnera le héros de la JSA, Cyclone!

Comme nous l’avons appris plus tôt cette année lors de DC Fandome, Adam noir apportera un certain nombre d’autres personnages de DC au-delà du personnage titulaire de Dwayne Johnson. Avec Aldis Hodge signé pour devenir Hawkman et Noah Centineo prêt à jouer à Atom Smasher, le casting se remplit vraiment.

Aujourd’hui, THR rapporte que Quintessa Swindell a signé pour jouer Cyclone (alias Maxine Hunkel) dans le film. The Rock lui-même a confirmé la nouvelle peu de temps plus tard, nous faisant également savoir que le tournage devrait débuter ce printemps.

Prêt à gronder⚡️💪🏾

Un plaisir d’accueillir officiellement Quintessa Swindell dans notre casting de BLACK ADAM.

Ils joueront le rôle de CYCLONE.

J’ai hâte de travailler avec eux et nous sommes prêts à gronder dans la jungle de DC. #amène le#cyclone🌪 #blackadam⚡️

Début de la production au printemps 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh – Dwayne Johnson (@TheRock) 14 décembre 2020

Dans les bandes dessinées, Cyclone est la petite-fille de l’original Red Tornado et membre de la Justice Society of America. Il sera intéressant de voir si cette origine restera la même dans le film et comment le personnage jouera dans le film lui-même.

Que pensez-vous d’avoir Swindell dépeindre Cyclone dans le film? Leurs rôles dans Euphorie et Bibelots montre qu’ils ont de sérieux talents et j’ai hâte de les voir venir au royaume des super-héros.

Adam noir était auparavant prévu pour être lancé vers Noël l’année prochaine, mais a depuis été retiré du calendrier après le dernier remaniement de la date de sortie de WB. J’espère que nous aurons une mise à jour de l’heure de sortie à mesure que nous approchons du début du tournage.