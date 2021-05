Lucifer: Tom Ellis se prépare pour la première de la saison 5B

Saison 5B de Lucifer c’est un fait. Après 280 jours sans donner de nouvelles et une pandémie entre les deux, il était temps pour les nouveaux épisodes de Lucifer. Demain 28 mai 2021, Netflix ajoutera à son catalogue la deuxième partie de la cinquième saison de l’histoire qui suit la vie du fils le plus rebelle de Dieu, interpreté par Tom Ellis et qui a dû être divisé en deux car le tournage n’a pas pu être terminé en raison de restrictions sanitaires.

C’est pourquoi, après une longue attente, le succès de cette nouvelle édition de Lucifer c’est incontestable. C’est que, en plus de ses personnages, l’intrigue qu’il mène est hors du typique Netflix: le diable va et vient de la terre à l’enfer en même temps dans lequel il tente de démontrer sa bonté devant l’humanité. En fait, le dernier chapitre de la saison précédente était celui qui montrait qui était vraiment le méchant.







Cependant, il reste encore quelques heures pour la première officielle de la suite de l’histoire et, ainsi que les fans, la même Tom Ellis a démontré son anxiété sur les réseaux sociaux. L’acteur, qui a été catapulté à la renommée internationale grâce à ce personnage, est très actif sur Instagram et, chaque fois qu’il a un nouveau projet ou veut montrer sa journée, il se rend sur le réseau de la petite caméra pour pouvoir interagir avec son suiveurs.

À tel point que, tout comme il a dit au revoir à son personnage après avoir terminé le tournage de la sixième et dernière saison, Ellis a maintenant montré le bonheur qui revient au petit écran avec de nouveaux épisodes. « Lucifans Demain # lucifertemproada5B», Écrit-il à côté d’une photographie dans laquelle on le voit caractériser à la fois Lucifer comme son « frère jumeau », Miguel et, derrière eux se trouve celui qui jouera Dieu, Dennis Haysbert.

De plus, le récit officiel de la série montrait l’angoisse de tous les membres de la distribution à travers leurs histoires. En fait, ils ont eux-mêmes admis que ces nouveaux épisodes donneront une tournure inattendue à l’histoire: sachez à quelle heure elle s’ouvre ici.