The Casagrandes Saison 3: Nicklodeon a renouvelé pour une troisième saison.

Casagrande’s reviendra pour sa troisième saison. La série primée aux Emmy Awards de Nickelodeon, The Casagrande’s, rouvre pour la troisième saison après sa deuxième saison.

The Casagrande’s, une spin-off de The Loud House, a fait ses débuts en octobre 2019 en tant que deuxième propriété la mieux animée à la télévision avec des tout-petits âgés de 2 à 11 ans. La troisième saison est actuellement en production au Nickelodeon Animation Studio.

L’histoire de Ronnie Anne est racontée par les Casagrandes, qui ont accompagné sa mère et son frère aîné en ville afin qu’ils puissent vivre avec leur douce et attentionnée famille, les Casagrande.

Cette série dépeint la culture, l’humour et, surtout, l’amour qui font partie de la création d’une famille américano-mexicaine multigénérationnelle. Ronnie participera à diverses aventures avec sa famille tout en visitant différentes parties de la ville au cours de la saison 3.

État du renouvellement:

Selon Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation, «nos fans apprécient les différents personnages, histoires connexes et animations royales contenues dans Les Casagrandes depuis sa sortie l’année dernière.

La popularité de l’émission était due à sa direction bien exécutée, qui mettait l’accent sur l’amour et le bonheur d’une famille vivant dans un monde qui reflète le nôtre. La deuxième saison a débuté le 9 octobre avec « Fails from the Crypt », dans laquelle des enfants ont tenté de briser une liste restreinte en passant la nuit dans un cimetière, poursuivi par Bad Cluck, un poulet possédé harcelant les Casagrande. La deuxième saison sera diffusée dans le monde entier après cette année.

Scénario:

The Casagrande’s est l’histoire de Ronnie Anne, qui, avec sa mère et son frère aîné, déménage en ville pour vivre avec leur grande famille aimante, les Casagrande. Grandir dans une famille américano-mexicaine multigénérationnelle se reflète dans la culture, la satire et l’affection de la série. Ronnie Anne et sa famille se lanceront dans une série d’aventures tout en visitant diverses parties de la ville au cours de la saison 3.

