Lady Gaga apparaît aux Oscars pour interpréter Top Gun: Maverick Song ‘Hold My Hand’

Les Oscars ont présenté une apparition spéciale de Lady Gaga, qui est revenue à l’événement pour interpréter en direct sa chanson « Hold My Hand », nominée aux Oscars. De la bande originale de Top Gun : Maverick, la chanson a été écrite par Gaga et BloodPop. Il a déjà reçu son propre clip vidéo qui a même été réalisé par Maverick réalisateur Joseph Kosinski. Il a déjà remporté des prix aux Lumiere Awards et aux Saturn Awards et a reçu des nominations supplémentaires pour des distinctions prestigieuses aux Grammys, Golden Globes et Critics ‘Choice Awards.





Initialement, Gaga n’était pas censée apparaître aux Oscars, car elle était sur place pour filmer la suite de Todd Phillips. Joker : Folie à deux à Los Angeles. Des images récentes d’elle sur le plateau ont fait leur chemin sur Internet, coïncidant avec ces rapports. Mais la performance spéciale a pu être réalisée à la dernière minute grâce à la collaboration entre le Joker 2 l’équipe et l’Académie.

« Nous avons une excellente relation avec Lady Gaga et son camp », a déclaré le producteur exécutif des Oscars, Glenn Weiss, avant la conclusion de l’accord, par Variety. « Elle est en train de tourner un film en ce moment. Ici, nous honorons l’industrie du cinéma et ce qu’il faut pour faire un film après un tas de va-et-vient. »

Il a ajouté: « Je n’avais pas l’impression qu’elle puisse obtenir une performance du calibre auquel nous sommes habitués avec elle et auquel elle est habituée. Donc, elle ne jouera pas dans la série. »





« Hold My Hand » de Lady Gaga a été nominé pour un Oscar

La chanson « Hold My Hand » était en lice pour la meilleure chanson originale aux Oscars. Si Gaga était absente, elle aurait été la seule des interprètes nominés à ne pas interpréter leur chanson en direct. Les autres nominés comprenaient « Applause » de Diane Warren pour Dites-le comme une femme; Tems, Rihanna, Ryan Coogler et Ludwig Goransson pour « Lift Me Up » de Panthère noire : Wakanda pour toujours; « Naatu Naatu » de MM Keeravani de RRR; et Ryan Lott, David Byrne et « This Is a Life » de Mitski de Tout partout tout à la fois.

Bien sûr, ce n’était pas la première fois que Lady Gaga était vue aux Oscars. « Hold My Hand » est la troisième nominée pour la pop star dans la catégorie Meilleure chanson originale. Elle a déjà été nominée pour « Til It Happens to You » de Le terrain de chasse ainsi que « Shallow » pour Une star est née, remportant la victoire pour ce dernier. À ces deux occasions, Gaga a également interprété ces chansons en direct aux Oscars. Gaga a également participé à un medley spécial de chansons de Le son de la musique en 2015. De plus, Gaga a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice ainsi que pour son rôle dans Une star est née.

Top Gun : Maverick est en streaming sur Paramount +. Pour ce qui est de Joker : Folie à deux avec Lady Gaga, ce film devrait sortir le 4 octobre 2024.