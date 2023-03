Disney+ travaillerait sur une nouvelle série Silver Surfer

De nouvelles rumeurs affirment que Disney+ travaille sur une nouvelle série mettant en vedette Silver Surfer, le personnage emblématique des comics »Fantastic Four », avec le réalisateur du prochain film, Matt Shakmanen tant que producteur exécutif.

Selon les rapports, Shakman, qui dirigeait auparavant la série »Wandavision », a récemment signé un contrat pour plusieurs projets de Studios Marvelouvrant la voie au travail sur la prochaine série » Vision Quest » et à la production d’une nouvelle série mettant en vedette le Silver Surfer.

Ces nouveaux projets s’ajouteraient à son travail de réalisateur sur le film » Fantastic Four », dont la sortie est actuellement prévue pour 2025.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sadie Sink chez Marvel Studios, qu’en sait-on ?

Au cours des derniers mois, la rumeur a couru que les dirigeants de Marvel envisageaient d’intégrer le Silver Surfer dans l’univers cinématographique Marvel. Il a même été dit précédemment que le personnage aurait un spécial Disney + au lieu d’une série complète.

Selon les rumeurs, le spécial serait sorti avant la sortie de « Fantastic Four », suggérant que l’antagoniste pourrait apparaître dans le film attendu. Cependant, cela n’a pas été officiellement confirmé par Disney ou Marvel Studios.

Lors de la présentation D23 de Marvel Studios en septembre 2022, Shakman a été officiellement confirmé pour réaliser le premier film Fantastic Four dans le MCU. Alors que Shakman était à l’origine attaché à la réalisation de « Star Trek 4 » de Paramount Pictures, il a abandonné ce projet pour retourner travailler avec Marvel.

Cela pourrait aussi vous intéresser : X-Men ’97 a commencé la production de sa deuxième saison sur Disney+

Dans une interview précédente, Shakman a parlé de la décision difficile de changer de projet et pourquoi il a finalement choisi de retourner à Marvel. « Les films ont des parcours et des impulsions différents et les horaires sont un peu capricieux, alors quand l’opportunité des Quatre Fantastiques s’est présentée, c’était trop difficile de laisser passer, de retourner à Marvel, un endroit où j’ai travaillé sur WandaVision avec des gens qui sont de merveilleux collaborateurs », ledit directeur

La série Silver Surfer Disney+ n’a pas encore de date de sortie.