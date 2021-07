Année après année, mais dans le septième il y a toujours un nouveau cycle

Photo/Image :

Des études astrologiques révèlent que nos cycles de vie tous les sept ans. Aussi connus sous le nom de sténiums, les cycles marquent le début d’une nouvelle phase. Les experts révèlent que la vie est divisée en 10 phases, c’est-à-dire que les phases sont établies et modifiées tous les sept ans.

Le premier cycle commence dès la naissance et se termine à 7 ans, les autres cycles changeront tout au long de notre vie, toujours tous les sept ans. Avec chaque nouveau cycle, de nombreux changements se produisent, plusieurs aspects sont modifiés, dans certains cas, ces changements peuvent générer des crises et d’autres conflits émotionnels et existentiels.

Le changement de cycle est fortement lié au transit des étoiles. La lune a une grande influence sur le cycle de 7 ans. C’est par la Lune que nous obtenons des informations importantes dans notre thème astral. Le positionnement de la Lune à la naissance est capable d’identifier des aspects et caractéristiques importants liés à nos relations amoureuses et familiales, notre croissance professionnelle, notre évolution émotionnelle et plusieurs autres points pertinents de notre personnalité qui sont liés à notre destin.

Les cycles de sept ans servent et ont beaucoup d’impact pour avertir des changements qui pourraient survenir. Savoir quel cycle vous vivez est très important pour suivre votre chemin de manière plus saine et profiter plus efficacement des opportunités qui peuvent se présenter.

Cycle 1 – de 0 à 7 ans

Le premier septennat est marqué par la phase de gestation, de naissance et de début de croissance. A ce stade, il y a une rencontre avec notre spiritualité et notre individualité. La présence de la mère est essentielle, car c’est à ce moment que se créent les fondements et les principales valeurs qui seront portées tout au long de la vie.

Cycle 2 – de 7 à 14 ans

Dans cette phase, une maturation interne et externe a lieu. Dans ce cycle, nous sommes plus efficacement introduits dans le monde extérieur, nous commençons à élargir notre relation avec les autres. La principale caractéristique de cette phase est l’échange, c’est dans ce cycle que commencent les relations d’échange entre les personnes et les autres et les expériences de vie.

Cycle 3 – de 14 à 21 ans

Cette phase est marquée par le début de la fécondité. Ce cycle marque une période de transition, le départ de l’enfance et l’arrivée de l’adolescence. Une période presque toujours marquée par de grands conflits existentiels et des bouleversements émotionnels. Dans ce cycle de nombreux choix sont faits, on peut dire que c’est à ce moment-là que nous nous positionnons par rapport à la société, aux personnes et au monde.

Cycle 4 – de 21 à 28 ans

À ce stade, le pic de fertilité est atteint. Les os et les muscles deviennent plus forts et l’âme et les émotions deviennent également plus matures. À ce stade, nous identifions généralement nos principales affinités et goûts. Ce cycle devrait être très dédié à l’élaboration de plans et à la consolidation des principes et des valeurs.

Cycle 5 – de 28 à 35 ans

C’est le cycle considéré comme le cycle de demi-vie. En ce moment, nous sommes généralement confrontés à une crise de talent, en nous demandant si nous sommes sur la bonne voie, s’il y a encore une possibilité de changement, si nous sommes dans notre mission, si nous suivons nos valeurs. Il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de pistes présentées. Il est important de pouvoir les identifier et d’en faire le meilleur usage.

Cycle 6 – de 35 à 42 ans

C’est le cycle de la conscience de l’âme. C’est dans ce septennat que l’on ajoute généralement des valeurs plus solides. Comme nous avons déjà identifié notre mission, nous utilisons généralement ce cycle pour renforcer notre base émotionnelle.

Cycle 7 – de 42 à 49 ans

À ce stade, nous avons commencé à nous sentir un peu plus fragiles. C’est dans ce cycle que les femmes atteignent la ménopause et commencent à faire face à des conflits hormonaux majeurs. C’est à ce moment que nous cherchons à consolider et à renforcer davantage nos relations. Le septième cycle est marqué par le besoin d’avoir des gens autour desquels on peut compter.

Cycle 8 – de 49 à 56 ans

C’est, sans aucun doute, la phase la plus inspirante de la vie. Avec une relation émotionnelle forte, dans ce cycle, la morale est très valorisée et mise en œuvre. C’est un moment marqué par des réalisations, des cycles de fermeture et des actions initiées, mais aussi par la poursuite de nos objectifs, de nos principes et de nouveaux plaisirs.

Cycle 9 – de 56 à 63 ans

Ici, la vitalité a tendance à baisser, les réflexes et la mobilité commencent à changer et on constate une baisse d’énergie. Pour surmonter cette phase de manière saine et heureuse, il est essentiel de se consacrer à soi-même. Recherchez des activités qui vous procurent du plaisir et vous montrent à quel point vous pouvez encore être actif.

Cycle 10 – de 63 à 70 ans

La phase maître montre une aura intériorisée et lumineuse. C’est dans ce cycle que nous atteignons notre plus grand « je » et rétablissons une connexion avec notre enfance. C’est généralement dans ce cycle que nous trouvons la libération de l’inquiétude et commençons à vivre avec une sérénité émotionnelle.

Il est important de dire que chaque personne traverse ses cycles d’une manière différente. Certains ont une influence lunaire plus grande et d’autres moins. Mais il est toujours très important de faire attention au cycle que vous traversez, c’est à partir de cette information que vous pourrez mener une vie encore plus pleine et plus réussie.