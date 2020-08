Violence policière au Wisconsin: un homme blessé avait un couteau dans la voiture

La petite ville de Kenosha est en état d’urgence depuis qu’une vidéo a été rendue publique montrant un policier blanc tirant sept fois dans le dos sur un homme noir. Les procureurs ont publié de plus amples détails sur l’affaire trois jours après les événements.

L’Afro-américain Jacob Blake, grièvement blessé au dos par des coups de feu de la police, avait un couteau dans sa voiture, selon la justice. Les enquêteurs l’ont trouvé sur le terrain du côté du conducteur, a déclaré le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul. Blake lui-même avait également dit auparavant aux policiers “à un moment donné” qu’il avait un couteau, a déclaré Kaul. Aucune autre arme n’a été trouvée dans le véhicule.

Le père de famille de 29 ans a été grièvement blessé dans le dos par un policier à bout portant dans la ville de Kenosha dimanche. L’affaire a suscité l’indignation et des manifestations aux États-Unis après la publication d’une vidéo de l’opération policière. Vous pouvez voir Blake se déplacer autour de sa voiture tandis que deux policiers le suivent avec des armes à feu. L’un d’eux vise directement son dos. Blake ouvre la portière du conducteur et se penche, et sept coups de feu sont immédiatement tirés. Dans la voiture se trouvaient les enfants de Blake, âgés de trois, cinq et huit ans.

Le contexte de l’incident n’était pas clair au départ. Le procureur général Kaul a déclaré qu’une femme avait alerté la police dimanche et signalé que son petit ami séjournait sur sa propriété contre son gré. Les officiers qui arrivaient voulaient arrêter Blake sur place et tentèrent en vain de l’assommer avec un pistolet paralysant. Blake contourna la voiture, ouvrit la portière du conducteur et se pencha en avant. Un policier l’a ensuite attrapé par le t-shirt et lui a tiré sept fois dans le dos avec son arme de service, a déclaré Kaul. “Aucun autre officier n’a tiré avec son arme.” L’officier qui a tiré les coups de feu est policier à Kenosha depuis sept ans.

Les avocats de la famille de Blake ont déclaré qu’il essayait de résoudre une dispute entre deux femmes. En raison des blessures graves, selon la famille, on ne sait pas si le jeune homme de 29 ans pourra jamais marcher à nouveau.

Les coups de feu de la police sur Blake, trois mois après la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une opération policière brutale à Minneapolis, ont ravivé l’indignation face aux violences policières contre les Afro-Américains. Pendant des jours, la ville de Kenosha a été secouée par des manifestations, dont certaines étaient violentes. En marge des manifestations, deux personnes auraient été abattues avec un fusil d’assaut mardi soir et un jeune de 17 ans aurait été arrêté comme suspect. Selon le New York Times, la police enquête sur les soupçons selon lesquels les coups de feu mortels proviennent d’un différend entre des manifestants et un groupe armé gardant une station-service.

Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé l’envoi de policiers fédéraux et de gardes nationaux supplémentaires à Kenosha. “Nous n’accepterons pas les pillages, les incendies criminels, la violence et l’anarchie dans les rues américaines”, a écrit Trump sur Twitter. “La loi et l’ordre” devraient être rétablis. C’était sa première réaction depuis que Blake a été abattu.