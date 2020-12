L’arnaque WhatsApp dont tout le monde met en garde

L’avant-dernière arnaque que nous verrons en utilisant WhatsApp est déjà sur toutes les lèvres.

Les cybercriminels recherchent continuellement des méthodes plus subtiles pour que leurs arnaques passent inaperçues auprès de l’utilisateur. Dans tous les réseaux sociaux que nous voyons alertes d’escroquerie et de phishing qui essaient de garder les yeux grands ouverts sur internet, on sait déjà que sur internet peu ou rien est ce qu’il semble.

L’un des derniers avertissements qui sont devenus viraux concerne directement WhatsApp. Comme Maldita l’a rapporté, des questions ont été posées ces derniers jours sur un message WhatsApp demandant un code de vérification à 6 chiffres que nous avons supposément reçu sur notre smartphone.

Le message en question se lit comme suit: «Salut, désolé, je vous ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, pouvez-vous me transmettre? il est urgent ».

Dans des conditions normales, nous ne ferions pas trop attention, car l’expéditeur serait quelqu’un que nous ne connaissons pas et en qui nous ne ferions pas confiance. Le problème est que la technique de vol d’informations utilise un expéditeur connu que nous avons enregistré en tant que contact, usurper son identité et rendre le truc beaucoup plus crédible.

Objectif: voler notre compte WhatsApp

Comme dans les réseaux tout fonctionne comme de la mousse, que ce soit vrai ou non, certains utilisateurs ont averti que l’objectif de cette tromperie était de voler des données bancaires ou de pirater le mobile. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Avec cette technique, les cybercriminels prétendent reprendre notre compte WhatsApp et les données du contacts de notre téléphone.

La méthodologie est la suivante. Les voleurs installent l’application sur un mobile qu’ils possèdent. Ils saisissent ensuite le numéro de téléphone de la future victime et, comme le fait habituellement WhatsApp, envoient un message avec un code pour vérifier l’identité.

Le message atteint le téléphone de la victime, puis le a mentionné WhatsApp expliquant avoir envoyé un code par erreur Par le biais d’un expéditeur connu qui s’était également fait voler son compte WhatsApp. C’est là que se trouve le gros truc.

Si la personne vous transmet le code en quelques secondes, perdu votre compte WhatsApp et vos informations de contact stockées.

Soyez prudent avec les codes qui sont partagés

Comme nous l’avons vu, cette technique peut passer complètement inaperçue et ne pas susciter trop de soupçons, notamment chez les personnes moins familiarisées avec le fonctionnement des codes WhatsApp. Par conséquent, il est recommandé que ne renvoyez jamais aucune information concernant les codes ou les autorisations bancaires sauf si vous êtes sûr à cent pour cent que la bonne personne le reçoit.

Nous vous avons déjà prévenu à plusieurs reprises qu’il est très facile de se procurer vos coordonnées bancaires si vous ne faites pas attention, ou que tout ce qui brille n’est pas d’or sur Instagram. Et non, nous ne parlons pas de vies idylliques.

