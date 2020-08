iPhone 12: Apple pourrait compenser les pièces 5G coûteuses avec des batteries bon marché

Les prochains modèles d’iPhone 12 seront équipés pour le réseau 5G rapide, mais les modems nécessaires pour cela ne sont pas vraiment bon marché. C’est pourquoi Apple essaie censément de réduire les coûts sur d’autres composants. Selon l’analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo, une technologie de batterie moins chère et moins complexe devrait compenser les coûts des composants 5G.

Ming-Chi Kuo écrit dans une analyse disponible sur le site Web MacRumors que l’introduction de la technologie 5G sera assez coûteuse pour Apple. Les composants pour supporter le réseau sous-6 GHz (la version la plus lente de la 5G) coûteraient entre 75 et 85 dollars, les composants pour le réseau rapide mmWave 5G même 125 à 135 dollars. Apple aurait exercé des pressions sur ses fournisseurs pour qu’ils baissent les prix des autres composants. Selon Kuo, les plus grandes économies sont possibles avec la batterie.

Apple peut économiser beaucoup d’argent avec des cartes de batterie optimisées

L’analyste Apple estime qu’avec des cartes de batterie plus petites et plus simples avec moins de couches, Apple peut au mieux réduire les coûts. Selon son estimation, ces cartes seraient de 40 à 50% moins chères que celles intégrées aux modèles d’iPhone 11.

Dans l’iPhone 12s, censé apparaître en 2021, Apple pourrait même se passer des circuits imprimés dits rigides-flex (circuits imprimés combinant des éléments rigides et flexibles) et s’appuyer sur une architecture totalement flexible. Selon Kuo, cela pourrait permettre d’économiser 30 à 40% supplémentaires sur les coûts des circuits imprimés de la batterie.

Apple aurait également fait pression sur les fournisseurs de circuits imprimés pour les AirPods. Selon Kuo, les prix des circuits imprimés des écouteurs intra-auriculaires AirPods 2 auraient baissé de 25 à 35% au premier semestre de cette année.