Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Early Access ‘Les prochaines étapes sont retardées jusqu’en janvier

Playisme et développeur Why So Serious? ont actuellement leur projet Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth dans Steam Early Access. L’équipe a continué à publier du nouveau contenu et à tenir les fans informés. Les prochaines mises à jour majeures des étapes 3 et 4 devaient initialement être lancées en novembre.

Malheureusement, l’équipe a dû repousser la date de sortie jusqu’à nouvel ordre. Dans une nouvelle annonce Steam, le développeur a déclaré qu’il retardait les deux étapes pour améliorer davantage le contenu mis à jour. Le retard a repoussé les sorties de contenu jusqu’à l’année prochaine.

Le développeur a répertorié une partie du contenu couvert par la mise à jour. L’étape 3 a apporté plusieurs modifications, y compris une grande refonte de l’interface utilisateur. Un support de langue supplémentaire serait ajouté pour Pause et les menus de configuration des touches. De plus, la résolution du texte pour toutes les langues serait doublée pour le rendre plus facile à lire.

Le développeur a également prévu d’ajouter des paramètres supplémentaires au menu Pause, tels que le contrôle du volume, etc. Ceux qui jouent sur des manettes de jeu auraient la possibilité d’activer « Rumble » pour une expérience plus immersive. Un nouveau manuel de jeu peut être vérifié à tout moment pendant le jeu.

À partir de la troisième étape, de nouveaux ennemis dotés de capacités supplémentaires seraient ajoutés. Cela inclut infliger des effets de faible état, de poison et de brûlure pour donner aux joueurs plus de défis. Dans le même temps, les joueurs peuvent maintenant ralentir en visant leur arc tout en maintenant le bouton «Backdash» enfoncé.

La nouvelle mise à jour comprendrait également de nouveaux mini-jeux. Ces fonctionnalités supplémentaires ont été suggérées par les joueurs actuels d’accès anticipé. Les joueurs actuels sont encouragés à donner leur avis afin que le développeur puisse créer le meilleur jeu possible pour tout le monde.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un jeu d’action-aventure en 2D basé sur le Record of Lodoss War. Les joueurs contrôlent Deedlit, qui se réveille dans un endroit mystérieux sans se souvenir de la façon dont elle est arrivée ou pourquoi elle est là. Malheureusement, les autres membres de son parti ne sont pas là pour l’aider, elle doit donc partir seule.

Le jeu était initialement prévu pour rester en accès anticipé jusqu’en 2021, mais cela pourrait être changé car les étapes 3 et 4 ont été retardées. Le développeur a mis à jour la nouvelle page du magasin Steam avec toutes les annonces de nouvelles.

La version complète durera environ 5 à 6 heures de jeu. Actuellement, la version Early Access ne propose qu’environ une heure de jeu. Cela inclut le premier niveau et deux boss. Depuis la sortie du jeu, le développeur a ajouté plus de contenu et travaille sur la mise en œuvre de commentaires sur l’état actuel du jeu.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Les mises à jour des étapes 3 et 4 sont désormais prévues pour janvier 2021.