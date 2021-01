"Vikings: Valhalla": Netflix annonce le casting et les rôles

Les histoires de Kattegat continuent. Netflix a enfin présenté les acteurs et leurs rôles qui suivront les traces de Ragnar, Lagertha et le reste des hommes et femmes du Nord dans « Vikings: Valhalla » et ouvrira un nouveau chapitre.

Le fournisseur de streaming présente les principaux acteurs de « Vikings: Valhalla » via le compte officiel Netflix. « Au début du 11ème siècle, les Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu ont marqué leur chemin dans un monde en mutation brutale. Voici le casting de ‘Vikings: Valhalla’, la prochaine nouvelle aventure de l’épopée Vikings. Saga, uniquement sur Netflix », le tweet annonce la présentation des acteurs.

Les principaux acteurs de « Vikings: Valhalla » en un coup d’œil

Sam Corlett: L’Australien devrait paraître familier à la plupart des « Chilling Adventures of Sabrina ». Il a joué Caliban, le prince diabolique de l’enfer, dans 14 épisodes. Pour « Vikings: Valhalla », il devient Leif Eriksson, un navigateur audacieux du Groenland qui a grandi aux confins du monde connu. Apparemment, il sera la cheville ouvrière de la série suite et nous emmènera dans une nouvelle aventure.

Frida Gustavson: Le Suédois prend le rôle de Freydis Eriksdotter, un païen amer et volontaire, très fidèle aux «anciens dieux».

Leo Suter: Le natif de Londres joue un noble Viking nommé Harald Sigurdsson, qui est l’un des derniers guerriers. Il est décrit comme charismatique, ambitieux et séduisant.

Bradley Freegard: L'acteur gallois joue le roi danois Canute dans « Vikings: Valhalla ». Ses plans ne se sont développés qu'au XIe siècle.

Jóhannes Jóhannesson: S’il ne joue pas un Viking, qui le fera? L’Islandais se glisse dans le rôle d’Olaf Haraldson, un Viking physiquement imposant et ambitieux, décrit comme sérieux et impitoyable – et adepte de l’Ancien Testament.

Laura Berlin: Son nom dit tout, car la jeune actrice est en fait née à Berlin. Dans ce pays, beaucoup de gens les connaissent de « Rubinrot » et des deux suites ou de « Notruf Hafenkante ». Dans « Vikings: Valhalla », elle joue Emma de Normandie, l'une des femmes les plus riches d'Europe – mais qui a aussi du sang viking.

David Oakes: Le Britannique connaît son chemin dans les séries historiques, car il a non seulement joué dans « The Borgias », mais aussi dans « Victoria » et « The Pillars of the Earth ». Pour « Vikings: Valhalla », cela remonte encore plus loin dans le temps. Dans la série, il joue Earl Godwin, le conseiller le plus proche du roi d’Angleterre.

Caroline Henderson: Personne ne devrait jouer avec le Suédois natal dans « Vikings: Valhalla ». Elle joue Jarl Haakon et donc le dirigeant régnant de Kattegat. Elle est connue comme une grande guerrière. Va-t-elle gagner une réputation similaire à Lagertha?

Des personnages plus récurrents

Il y a deux autres acteurs qui ont été confirmés sur « Vikings: Valhalla », mais qui n’apparaîtront pas aussi souvent que les autres.

Pollyanna McIntosh: Née en Ecosse, elle est surtout connue des fans de la série zombie « The Walking Dead ». Alors qu’elle se bat pour sa survie là-bas dans la post-apocalypse, elle devient reine dans « Vikings: Valhalla » Ælfgifu du Danemark. Il est décrit comme calculé et ambitieux. Cela crie littéralement pour l’intrigue …

Asbjørn Krogh Nissen: L'acteur danois est le dernier né de la saga Viking. Il joue Jarl Kåre, qui serait un danger pour les adeptes des «anciens dieux».

Début de « Vikings: Valhalla » encore inconnu

Quand « Vikings: Valhalla » sera vu n’est pas encore clair. Avec un peu de chance, nous pourrons en profiter à la fin de cette année. Mais au plus tard en 2022.