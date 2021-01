The Medium: Clock Puzzle – Comment résoudre le puzzle dans le bureau de Thomas – Guide (Solution)

Le moyen propose différents puzzles, certains plus difficiles et d’autres moins difficiles. Peut-être que ça compte Puzzle avec l’horloge dans le Bureau de Thomas Rekowicz pas le plus difficile du jeu, vous devriez toujours rester coincé à ce stade et désespéré pour un Solution en regardant, consultez ce guide!

Le moyen: voici comment résoudre le puzzle avec l’horloge dans le bureau de Thomas

Si vous trouvez votre chemin dans « The Medium » deuxième étage et encore une fois les petits Tristesse rencontré, vous vous retrouverez à la porte du bureau de Thomas Rekowicz.

Il y en a un là-dedans Horloge de parquetqui contient un puzzle qui doit être résolu avant de pouvoir avancer plus loin dans le jeu.

Nous expliquons étape par étape ce que vous devez faire pour résoudre le casse-tête de l’horloge dans « The Medium »:

Tout d’abord, vous devez clé trouve qui le boîtier de montre verrouillé s’ouvre. Pour cela, vous devez Bureau Thomas examiner. Vous trouverez la clé dans le tiroir déchiré. Au fait, vous pouvez également en trouver un ici lampe de pochequi éclairera votre chemin ultérieur.

C’est là que vous trouverez la clé de l’horloge verrouillée. Et une lampe de poche qui apporte un peu de lumière dans l’obscurité sombre de «The Medium». © L’équipe Bloober

Après avoir accédé à l’horloge avec la clé, vous pouvez utiliser le Déplacer le pointeur. Pour cela, vous obtenez une vue sur l’horloge et en même temps sur le bureau de Thomas. A partir de là, vous pouvez dans le monde des esprits Remonter le temps et à différents points Souvenirs et événements déclencheur:

9h30 du matin. – Ici apparaît le premier des souvenirs de Thomas dans le monde des esprits. Si vous quittez la vue de l’horloge et laissez Marianne interagir avec elle dans le monde spirituel, vous recevrez plus d’informations.

– Ici apparaît le premier des souvenirs de Thomas dans le monde des esprits. Si vous quittez la vue de l’horloge et laissez Marianne interagir avec elle dans le monde spirituel, vous recevrez plus d’informations. 8 h 45 – Vous obtenez une autre scène de conversation.

– Vous obtenez une autre scène de conversation. 07h00 – Un nouveau rappel apparaît avec lequel vous pouvez interagir.

– Un nouveau rappel apparaît avec lequel vous pouvez interagir. 6 h 45 – À ce stade, on ouvre pour la première fois passage secret derrière l’étagère où vous pouvez examiner une photo dans le monde matériel. À ce stade, vous pouvez déjà avoir un expérience hors du corps commencez et entrez dans la salle secrète, mais vous ne pouvez pas encore entreprendre d’action digne de mention. Cependant, vous voyez qu’il y a un Boîtier de commande est situé avec énergie doit être fourni.

Autour 4 h 50 le passage secret s’ouvre à nouveau et montre Thomas entrant dans la pièce cachée. © L’équipe Bloober

4 h 50 – Le passage secret est également ouvert à ce stade et un autre souvenir de Thomas est disponible.

– Le passage secret est également ouvert à ce stade et un autre souvenir de Thomas est disponible. 4h00 du matin. – apparaît à cette position du pointeur Bureau Thomas une Source spirituelled’où tu Absorber l’énergie et toi le dernier souvenir peut écouter.

Avec l’énergie de cette source d’esprit, vous pouvez alimenter en électricité le boîtier de commande de la pièce secrète de Thomas. L’horloge doit être allumée pour cela 4h00 du matin. supporter. © L’équipe Bloober

Avec le énergie absorbée dans tes bagages tu as enfin mis les mains 4 h 50 retournez et retournez dans la pièce secrète avec Marianne hors du corps. Là tu peux Interrupteur maintenant avec un Vague d’esprit ravitailler. Maintenant, allez dans le monde matériel dans le placard qui cache la pièce secrète. Transformez le vôtre ici perspicacité sur, tu en découvre un derrière la photo compteurque tu libères et actionner pouvez. Le passage s’ouvre et la vraie Marianne entre également dans la chambre secrète de Thomas.

Dans «The Medium», utilisez la perspicacité plus souvent pour résoudre des énigmes plus rapidement, comme ici, ou simplement pour obtenir des informations supplémentaires. © L’équipe Bloober

Comment savoir que Marianne a réussi à absorber l’énergie? Si vous ne savez pas si vous avez réussi à faire le plein à la source spirituelle, il vous suffit de vous ouvrir Veste de Marianne respect, pensez bien. Si ce tissu sur leur la gauche Manches de veste lumières blanches, vous êtes chargé de l’énergie nécessaire.

Vous pouvez trouver toutes les informations et actualités sur « The Medium », telles que des guides, des captures d’écran ou des mises à jour, sur notre Page de sujet du jeu.