Films et émissions de télévision HBO Max en streaming en février 2021

Février marque la sortie de deux cinémas Warner Bros. en première dans les salles et sur HBO Max le même jour. Débuts le 12 février Judas et le Messie noir raconte l’histoire de Bill O’Neal (LaKeith Stanfield), qui infiltre les Black Panthers par l’agent du FBI Mitchell (Jesse Plemons) et J. Edgar Hoover (Martin Sheen). Alors que le président des Black Panther, Fred Hampton (Daniel Kaluuya) monte, tombant amoureux d’un camarade révolutionnaire (Dominique Fishback) en route, une bataille paie l’âme d’O’Neal.

Tom et Jerry, qui débute le 26 février, ravive l’une des rivalités les plus appréciées de l’histoire lorsque Jerry emménage dans le meilleur hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle», forçant le planificateur désespéré de l’événement à embaucher Tom pour se débarrasser de lui .

Les deux films seront disponibles sur HBO Max pendant 31 jours à compter de leurs sorties en salles respectives aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés.

HBO Max a une gamme stellaire de programmes originaux en février avec le retour de la saison huit de La semaine dernière ce soir avec John Oliver, la deuxième saison du hit animé Assez proche, la première documentaire de Il n’y a pas de « je » en trioet série limitée de cinq épisodes Beartown.

Les titres supplémentaires arrivant sur la plate-forme incluent Studio Ghibli Earwig et la sorcière, le nouveau Ligue de justice série animée, et Chewing-gum de Michaela Coel (Je peux te détruire). Des films à succès tels que Aquaman, Lauréat d’un Oscar Argo, Le diplômé, et Selena, sera également présenté en première en février.

À venir sur HBO Max en février

Dates exactes à annoncer:

Close Assez, première de la saison 2

Esme & Roy, Première de la saison 2D de la série Max Original

1 février sur HBO Max

Toutes les bonnes choses, 2010 (HBO)

L’horreur d’Amityville, 1979 (HBO)

L’horreur d’Amityville, 2005 (HBO)

Style américain

L’apparition, 2012 (HBO)

Austin Powers dans Goldmember, 2002

Austin Powers: Homme international de mystère, 1997

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé, 1999

Backdraft, 1991 (HBO)

Batman et Robin, 1997

Batman pour toujours, 1995

Le retour de Batman, 1992

Homme chauve-souris, 1989

Batman: le brave et l’audacieux

Soit cool, 2005 (HBO)

Blade Runner: la coupe finale, 2007

Beurre, 2012 (HBO)

Capitaine Blood, 1935

Chewing-gum

Histoires du couloir de la mort, Saison 5

Au fond, 2021 (HBO)

Drumline, 2002 (version étendue) (HBO)

Les quatre plumes, 2002 (HBO)

Obtenez un emploi, 2016 (HBO)

Obtenez Shorty, 1995 (HBO)

Se venger de papa, 1994 (HBO)

Ghoulies II, 1987 (HBO)

Ghoulies, 1985 (HBO)

Géant, 1956

Le diplômé, 1967

Grandir Milwaukee, 2020

Chef de classe

L’enquête, Première série limitée (HBO)

La série limitée explore l’enquête complexe de la vie réelle entourant le meurtre en 2017 du journaliste suédois Kim Wall}, faisant la une des journaux internationaux à travers le monde comme l’une des affaires criminelles les plus notoires de l’histoire des médias danois.

l’échelle de Jacob, 1990 (HBO)

Jason va en enfer: le dernier vendredi, 1993 (HBO)

Ligue de justice

Justice League Illimité

La Deuda, 2021 (HBO)

Lars et la vraie fille, 2007 (HBO)

Le dernier exorcisme, 2010 (version étendue) (HBO)

Couche la préférée, 2012 (HBO)

Vie de Pi, 2012 (HBO)

Amour et basket, 2000

Le chanceux, 2012 (HBO)

Mad Max 2: Le guerrier de la route, 1983

Homme d’acier, 2013

La matrice, 1999

La matrice rechargée, 2003

Les révolutions matricielles, 2003

Singe brille, 1988 (HBO)

Meurtre sur l’Orient Express, 1974 (HBO)

Mon sanglant Valentine en 3D, 2009 (HBO)

L’histoire sans fin II Le prochain chapitre, 1991 (HBO)

Épidémie, 1995

Éclaireur, 2007 (Director’s Cut) (HBO)

Présumé innoncent, 1990

Affaire brute, 1986 (HBO)

Poulet Robot, Saison 10B

Maison sécurisée, 2012 (HBO)

Scie II, 2005 (Director’s Cut) (HBO)

Saw III, 2006 (Director’s Cut) (HBO)

Saw IV, 2007 (Director’s Cut) (HBO)

Scie V, 2008 (Director’s Cut) (HBO)

Scie VI, 2009 (Director’s Cut) (HBO)

Vu, 2004 (version étendue) (HBO)

Saw: Le dernier chapitre, 2010 (Director’s Cut) (HBO)

Selena, 1997

L’ombre, 1994 (HBO)

Lame d’élingue, 1996 (HBO)

Stop-Loss, 2008 (HBO)

Nettoyage au soleil, 2009 (HBO)

Les Goonies, 1985

Le tank, 2017 (HBO)

Cela doit être l’endroit, 2012 (HBO)

Bricoler, Tailor}, Soldier}, Spy}, 2011 (HBO)

Jour d’entrainement, 2001

non pardonné, 1992

United Shades of America, Saison 5

Dans l’air, 2009 (HBO)

Chats sauvages, 1986 (HBO)

Willy Wonka et la chocolaterie, 1971

2 février sur HBO Max

A Rodeo Film, finaliste de la compétition de courts métrages ABFF HBO (HBO)

A Storybook Ending, finaliste de la compétition de courts métrages ABFF HBO (HBO)

Black Boy Joy, finaliste de la compétition de court-métrage ABFF HBO (HBO)

The Cypher, finaliste de la compétition de court-métrage ABFF HBO (HBO)

Dolapo Is Fine, lauréate de la compétition de courts métrages ABFF HBO (HBO)

Fake Famous, première documentaire (HBO)

3 février sur HBO Max

4 février sur HBO Max

Haute Dog (S1C), Série Max Original

Selena + Chef, Finale de la saison 2

5 février sur HBO Max

Aquaman, 2018

Earwig and the Witch (Studio Ghibli Premiere), 2021

En d’autres termes, 2021 (HBO)

Vengeance: Killer Coworkers

Vengeance: Killer Lovers

Vengeance: voisins tueurs

6 février sur HBO Max

Irrésistible, 2020 (HBO)

Les Windsors: à l’intérieur de la dynastie royale, 2019

7 février sur HBO Max

We Bare Bears: Le film, 2020

9 février sur HBO Max

Black Art: In The Absence Of Light, Documentaire Premiere (HBO)

Gen: Lock, Saison 1

10 février sur HBO Max

CB Strike: Lethal White, Saison Finale (HBO)

11 février sur HBO Max

Il n’y a pas de «je» dans le plan à trois, première du documentaire HBO Max

There is No I in Threesome parle d’un couple néo-zélandais qui décide d’ouvrir sa relation.

12 février sur HBO Max

Dunkerque, 2017 (HBO)

El Inconveniente (Aka One Careful Owner), 2021 (HBO)

La Havana Street Party présente: Beatriz Luengo (HBO)

Judas et le Messie noir, première du film Warner Bros., 2021

Bill O’Neal (Lakeith Stanfield) infiltre les Black Panthers par l’agent du FBI Mitchell (Jesse Plemons) et J.Edgar Hoover (Martin Sheen). Alors que le président des Black Panther, Fred Hampton (Daniel Kaluuya) monte, tombant amoureux d’un camarade révolutionnaire (Dominique Fishback) en route, une bataille paie l’âme d’O’Neal.

Des gens très effrayants, saison 2

13 février sur HBO Max

Le livre d’Eli, 2010 (HBO)

14 février sur HBO Max

The Lady And The Dale, Finale de la série documentaire (HBO)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver, première de la saison 8 (HBO)

15 février sur HBO Max

30 pièces, finale de la saison (HBO)

Le Batman

Food Wars! La quatrième assiette (doublée) (Collection Crunchyroll)

Hot Ones, Saison 1

Jimmy Carter: Président du Rock and Roll, 2020

Choc statique

18 février sur HBO Max

Arthur’s Law (doublé), Max Original Series Premiere

Ben 10, saison 4B

It’s a Sin, Max Original Limited Series Premiere

Se déroulant en 1981, Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) et Colin (Callum Scott Howells) sont de jeunes garçons, étrangers au début, quittant la maison à 18 ans et partant pour Londres avec espoir, ambition et joie … et marchant directement dans un virus que la plupart du monde ignore.

19 février sur HBO Max

The Killer Truth, Saison 1

20 février sur HBO Max

Argo, 2012 (version étendue) (HBO)

Jujutsu Kaisen, Épisodes 1 à 12 de la saison 1 (doublé)

22 février sur HBO Max

Beartown, première série (HBO)

Une série limitée de cinq épisodes de Suède, explore les espoirs qui rassemblent une petite communauté, les secrets qui la déchirent, le courage qu’il faut à un individu pour aller contre le groupe et les conséquences de la façon dont nous élevons nos enfants.

23 février sur HBO Max

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

26 février sur HBO Max

Blade Runner 2049, 2017 (HBO)

Lupe, 2021 (HBO)

Peinture avec John, Saison Finale (HBO)

• Tom & Jerry, première du film Warner Bros., 2021

L’une des rivalités les plus appréciées de l’histoire est ravivée lorsque Jerry emménage dans le plus bel hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle», forçant le planificateur désespéré de l’événement à engager Tom pour se débarrasser de lui, dans le réalisateur Tim Story’s. Tom et Jerry. » La bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grave se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois.

27 février sur HBO Max

Bill et Ted’s Bogus Journey, 1991 (HBO)

L’excellente aventure de Bill et Ted, 1989 (HBO)

Comment ça s’est vraiment passé, saison 5

Les titres de dernière chance quittent HBO Max en février

5 février sur HBO Max

15 février sur HBO Max

20 février sur HBO Max

22 février sur HBO Max

28 février sur HBO Max

Tarte américaine, 1999 (HBO)

La femme de l’astronaute, 1999

Meilleur hôtel exotique Marigold, 2012 (HBO)

Exploser, 1966

Charlie et la chocolaterie, 2005

quartier chinois, 1974

Montagne froide, 2003 (HBO)

Congo, 1995 (HBO)

Cowboys et extraterrestres, 2011 (version non classée) (HBO)

Asiatiques riches fous, 2018

L’Etrange histoire de Benjamin Button, 2008 (HBO)

Les déscendants, 2011 (HBO)

Le démon intérieur, 2012 (HBO)

Dick Tracy, 1990 (HBO)

Docteur Sleep, 2020 (Coupe du réalisateur) (HBO)

Conte de dauphins, 2011

G.I. Joe: L’élévation du cobra, 2009

Gangs de New-York, 2002 (HBO)

Le bon menteur, 2019 (HBO)

Pistolet fou, 1950

Heureux pieds deux, 2011 (HBO)

Harriet, 2019 (HBO)

Je pense que j’aime ma femme, 2007 (HBO)

Idiocratie, 2006 (HBO)

Appuie-toi sur moi, 1989

La légende de Bagger Vance, 2000

La vie, 1999 (HBO)

Les petites choses, 2021

La course de Logan, 1976

Lola Versus, 2012 (HBO)

Motherless Brooklyn, 2019 (HBO)

Mariage de Muriel, 1995 (HBO)

Le Mustang, 2019 (HBO)

Mon rêve est le tien, 1949

L’homme Omega, 1971

Sur Moonlight Bay, 1951

La baby-sitter, 2011 (version non classée) (HBO)

Soldat, 1998

Vert Soylent, 1973

Des espions comme nous, 1985

Les choses nécessaires de Stephen King, 1993

Tango & Cash, 1989

Adolescent sorcière, 1989 (HBO)

Westworld (film), 1973

Willy Wonka et la chocolaterie, 1971

