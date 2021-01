‘The Witcher: Blood Origin’ a déjà un protagoniste et un synopsis officiel

Le synopsis officiel du prochain prequel de ‘The Witcher’, ‘Origine du sang’, qui explorera les origines des premiers Sorciers et qui jouera Jodie Turner-Smith.

Netflix a annoncé le synopsis officiel de ‘The Witcher: Blood Origin’, qui confirme que la série préquelle suivra l’origine du premier « Sorcier », « Situé dans un monde elfique 1200 ans avant ‘Le sorceleur’».

Premier casting de The Witcher: Blood Origin révélé. Jodie Turner-Smith jouera Éile, un guerrier brutal à la voix de déesse. La série racontera l’histoire des premières sorcières et de la conjonction des sphères. pic.twitter.com/h3XqNG2e8m – Le continent (@ElContinent)

25 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Le scénario de la saison 2 de « The Witcher » montre une séquence brutale entre monstres

« «Origine du sang» racontera une histoire perdue dans le temps… la création du premier prototype de «Sorcier» et les événements qui ont conduit à la «conjonction des sphères», lorsque le monde des monstres, des hommes et des elfes est devenu un ».

La première saison de ‘Le sorceleur’ suivi Henry Cavill interpréter Geralt de Rivia, basé sur la populaire série de livres de fantaisie polonais écrits par Andrzej Sapkowski et trois jeux vidéo inspirés de ces livres.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Witcher: Nightmare of the Wolf » lance le logo officiel

Alors que les fans attendent avec impatience la deuxième saison de ‘Le sorceleur’, la nouvelle du prochain retombées ils garderont les eaux calmes pendant un moment.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie prévue pour la deuxième saison de ‘Le sorceleur’ en raison de la robustesse de sa production en raison de la pandémie pour lui coronavirus.