« Vikings: Valhalla », acteurs et personnages: qui est qui dans la suite de « Vikings »

Plus d’un an après l’annonce de « Vikings: Valhalla », un spin-off de la populaire série historique, Netflix a révélé les noms des acteurs et actrices qui fera partie du casting de la nouvelle fiction, qui n’a pas encore de date de sortie.

Le géant du streaming a noté que cette production est une «exploration complètement nouvelle de la saga spectaculaire et épique des Vikings». Il commence au début du 11ème siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres à avoir jamais vécu: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant.

« Ces hommes et ces femmes vont innover alors qu’ils luttent pour survivre dans une Europe en constante évolution et en constante évolution », lit-on dans le premier synopsis de la série qui est développé par la même équipe de l’émission originale et au même endroit, Ashford Studios, à Wicklow (Irlande). Alors qui est qui?Vikings: Valhalla« ?

SAM CORLETT COMME LEIF ERIKSSON

Groenlandais, élevé aux confins du monde, Leif est issu d’une famille très unie, fidèle aux anciennes croyances païennes. Marin physiquement fort et intrépide, il sera notre entrée dans un monde viking plongé dans un changement violent.

Sam Corlett jouera Leif Eriksson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

FRIDA GUSTAVSSON COMME FREYDIS ERIKSDOTTER

Païen féroce, passionné et têtu, Freydis croit fermement aux «anciens dieux». Comme son frère Leif, elle vient à Kattegat en tant qu’étranger mais devient une source d’inspiration pour les habitants qui aiment les vieilles habitudes.

Frida Gustavsson jouera Freydis Eriksdotter dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

LEO SUTER COMME HARALD SIRGUDSSON

Né dans la noblesse viking, Harald est l’un des derniers berserkers vikings (guerriers des peuples nordiques caractérisés par leur agressivité et leur force). Charismatique, ambitieux et beau; Harald est capable d’unir à la fois les adeptes d’Odin et les chrétiens.

Leo Suter jouera Harald Sirgudsson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

BRADLEY FREEGARD COMME KING CANUTE

Le roi du Danemark. Un chef viking sage, rusé et impitoyable. Il aime garder ses amis proches, mais ses ennemis encore plus proches. Ses ambitions façonneront le cours de l’histoire au XIe siècle et feront de lui une figure déterminante de l’ère viking.

Bradley Freegard jouera King Canute dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

JÓHANNES JÓHANNESSON COMME OLAF HARALDSON

Le demi-frère aîné de Harald. Viking physiquement énorme et ambitieux, Olaf est un chrétien violent de «l’Ancien Testament», sévère et implacable.

Jóhannes Jóhannesson jouera Olaf Haraldson dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

LAURA BERLIN COMME EMMA DE NORMANDIE

La jeune et ambitieuse Emma de Normandie vient de la cour normande et a du sang viking. Politiquement astucieuse et l’une des femmes les plus riches d’Europe.

Laura Berlin jouera Emma de Normandie dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

DAVID OAKES COMME EARL GODWIN

Le dernier survivant. Conseiller principal du roi d’Angleterre. Né en marge de la politique, ses manières rusées le mènent loin.

David Oakes jouera Earl Godwin dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

CAROLINE HENDERSON COMME JARL HAAKON

Grand guerrier et leader tolérant, Haakon dirige Kattegat d’une main ferme. Bien qu’elle soit païenne, elle a réussi à garder Kattegat comme une ville ouverte à toutes les confessions à une époque où ce n’est pas facile à faire. Elle deviendra un puissant mentor pour Freydis, qui admire sa sagesse.

Caroline Henderson jouera Jarl Haakon dans « Vikings: Valhalla » (Photo: Netflix)

POLLYANNA MCINTOSH COMME LA REINE ÆLFGIFU

Calculatrice et ambitieuse, la reine Ælfgifu du Danemark a une grande puissance dans les luttes politiques qui se déroulent en Europe du Nord. Il obtient toujours ce qu’il veut grâce à son charme et à sa ruse pour faire avancer les intérêts de sa patrie mercienne et tente de s’affirmer dans la structure de pouvoir croissante de Canute.

Pollyanna Mcintosh jouera Reina Ælfgifu dans « Vikings: Valhalla » (Photo: AMC)

ASBJORN KROGH NISSEN COMME JARL KARE

Chrétien fanatique, Jarl Kåre est une menace brutale pour les coutumes païennes classiques.