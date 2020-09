Voici à quoi ressemble System Shock Remake actuellement

Il y a quelques mois, nous avons eu la possibilité de voir une démo de System Shock Remake, mais depuis mai nous n’avions rien de nouveau depuis Studios de cauchemar mais aujourd’hui, grâce à une bande-annonce, nous avons eu accès à deux nouveaux aspects du jeu.

La présentation de ces deux ajouts montre comment le studio de développement tente d’ajouter des qualités totalement innovantes au remake du classique.

Il sang promet de dire présent dans System Shock Remake

La nouvelle version du jeu comprendra un « système de démembrement » qui produira des dommages structurels aux membres de nos ennemis et nous permettra essentiellement de les détruire complètement même après la mort, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante:

Le cyberespace dans le jeu original a été présenté de manière très simple (convenons que nous parlons d’un jeu de 1994) mais dans cette nouvelle version tout est mis à jour et de manière très détaillée, sans toutefois perdre cette mystique des films de science-fiction de les années 80 que l’original avait.

Le titre est encore en développement et n’est actuellement annoncé que pour PC. Si cette nouvelle vous a laissé envie de voir par vous-même de quoi parle le jeu, vous pouvez télécharger une démo gratuite depuis la page Steam. Vous verrez comme ils l’aiment, ils me remercient plus tard.