Vikings: Ragnar Lothbrok, a-t-il survécu à la fosse aux serpents?

« VikingsA maintenant pris fin sur History et Amazon Prime Video et les fans pleurent toujours la mort de certains des personnages principaux. Ragnar Lothbrok était un célèbre roi viking dont l’héritage s’est poursuivi avec l’aide de ses fils. Les fans s’accrochent à l’espoir que Ragnar a survécu après tout.

La série a été créée sur la chaîne Histoire en mars de 2013 et, avec l’aide de transmissions en Netflix Oui Amazon prime, est devenue une marque culte. Les critiques ont généralement félicité le spectacle pour ses performances stellaires et pour sa capture authentique de l’esprit de l’époque médiévale, bien que certains aient cité sporadiquement des inexactitudes historiques dans la représentation de la société viking.

Dans « Vikings« , la conspiration de Ragnar Lothbrok sur sa propre mort était en fait sa plus grande victoire. Dans la première saison, Ragnar C’était un simple fermier, mais sa curiosité pour le monde l’a amené à naviguer vers l’ouest et à mener des raids en Angleterre. En chemin, il s’est fait des ennemis et en les battant, il est devenu le Comte de Kattegat et plus tard dans un roi.

« Vikings » Il a duré six saisons au total et la série dramatique historique populaire était basée sur des dirigeants nordiques réels et comprenait des éléments mythologiques. Ragnar Lothbrok est devenu le roi de Kattegat et au cours de la série, il eut plusieurs enfants, qui connaîtront la gloire à l’âge adulte. Les fans étaient sous le choc lorsque le héros de la série a été tué dans la saison quatre, aux mains du Roi Aelle.

RAGNAR A-T-IL BIEN SURVÉCU LE SERPENT DANS LES «VIKINGS»?

Travis Fimmel a joué Ragnar pendant quatre saisons (Photo: Vikings / History Channel)

le Roi Aelle torturé Ragnar mais le protagoniste ne l’a pas abandonné ni ne l’a regretté. Je n’ai rien dit pendant que Aelle l’a puni. Quand il était temps de mourir Ragnar il s’est souvenu d’un poème sur son dieu Odin Oui Valhalla. Ragnar Il a dit qu’il n’avait pas peur de la mort et qu’il accueillait Valkyries. Il a ensuite été jeté dans une fosse de serpents venimeux et a rencontré sa mort prématurée.

Sa mort dans la série reste fidèle aux événements réels de la C’était Viking, puisque le réel Ragnar Lothbrok il a été puni de la même manière. Le vrai Ragnar a découvert que le roi À elle avait massacré les hommes de Ragnar au Irlande. Il a attaqué le roi, mais a été capturé et jeté dans une fosse de serpents.

Les fans ont afflué vers la plateforme en ligne Reddit pour discuter si Ragnar aurait pu survivre. L’un a dit: «Je me suis disputé avec quelqu’un au sujet de la mort de Ragnar et elle croit VRAIMENT qu’il est toujours en vie. Même si nous avons tous vu ce qui lui est arrivé. « Voici leur argument. « Il est tombé dans une fosse de serpents, des serpents venimeux qui le mordraient et le tueraient … »

Ragnar a été torturé et jeté dans une fosse de serpents. (Photo: Histoire)

« Souvenons-nous Yidu, l’esclave qui Ragnar il a gardé pour lui et laissé libre de vivre dans la cabane. « «Elle lui a donné un« médicament »et aussi… L’EXPOSÉ AUX SERPENTS. Des serpents venimeux qui pourraient vous tuer. Ils ne montrent jamais leur corps ni ne parlent même de leur corps. «Je veux te croire, mais encore une fois. Le spectacle est terminé. Est-ce que quelqu’un d’autre pense à la façon dont il aurait pu être immunisé contre le poison et quitter le puits pour vivre une nouvelle vie? «

Malheureusement, d’autres fans ont l’impression que Ragnar il a vraiment atteint sa fin dans la fosse aux serpents. L’un a dit: «Désolé, mais Ragnar Lothbrok est un personnage semi-légendaire. Cela signifie que certains de ses exploits pourraient être vrais et que certains lui ont été attribués à tort depuis qu’il est devenu le Viking par excellence. «

Ragnar et Lagertha sont considérés par beaucoup comme le couple parfait (Photo: Histoire)

«Mais s’il était vraiment une personne royale qui a vécu au 8ème / 9ème siècle après JC et a limogé l’Angleterre, il a été tué par le roi de Northumbrie en étant jeté dans une fosse aux serpents. «Donc, si la série veut être un peu réaliste, ils ne peuvent pas simplement ressusciter Ragnar. Il a été le catalyseur de nombreuses invasions et raids vikings qui changeraient l’Europe à jamais », il pointa du doigt.

Certains téléspectateurs ont suggéré que bien que Ragnar il est mort, son corps a été déterré et enterré plus tard. Un fan a déclaré: «Ma théorie est qu’Ecbert a ordonné à d’autres de déterrer les restes de Ragnar de la fosse aux serpents et lui a donné un enterrement approprié. Ecbert aurait été le seul à avoir l’autorité et la motivation pour ordonner cela. «

Le roi Ecbert Oui Ragnar Ils avaient une relation unique et, même s’ils n’étaient pas toujours d’accord, ils étaient de bons amis. Confirmant la mort du seigneur de guerre viking, un autre fan a déclaré: « Non, malheureusement, il est mort, vous ne construisez pas une immunité contre autant de poison dans votre système « .