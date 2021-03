« Vikings »: ce que la chaîne History Channel voulait pour « Vikings » et que cela aurait tout changé

Avec des émissions comme « Pawn Stars » et « Swamp People » lorsque la chaîne History a annoncé « Vikings« Les téléspectateurs ne s’attendaient qu’à un festival de combats masculins, mais à la place, ils ont trouvé une série avec des thèmes politiques et des personnages féminins exceptionnels.

Cela a toujours fait partie du plan du créateur Michael Hirst, cela a été confirmé par le créateur dans une interview avec Den of Geek, en outre, il a expliqué comment des femmes comme Lagertha (Katheryn Winnick) étaient censées être au cœur du drame historique.

«J’espérais que ce serait populaire», a déclaré l’écrivain. «History Channel est une chaîne regardée par des hommes. Et je pense que la chaîne History Channel a initialement choisi l’émission parce qu’elle pensait qu’elle ferait appel à cette base naturelle. «

« Qu’ils ont pensé: ‘Eh bien, vous savez, ça va évidemment être un spectacle plein de batailles et de combats et ainsi de suite » « , a admis Hirst.

Torvi est un autre des personnages féminins les plus importants de « Vikings » (Photo: History Channel)

PLAN DE MICHAEL HIRST POUR LES «VIKINGS»

Cependant, le plan de Hirst ne correspondait pas aux attentes de la chaîne. «Mais j’ai toujours pensé que ce serait à la fois Lagertha et Ragnar. Et j’aime écrire avec des femmes ». Cette formule a définitivement fonctionné.

Parmi les personnages féminins intéressants qui « Vikings«En vedette sont Lagertha, Judith (Jennie Jacques), Torvi (Georgia Hirst), Gisla (Morgane Polanski), Gunnhild (Ragga Ragnars) et Aslaug (Alyssa Sunderland), entre autres.

Sur son rôle dans la série, Katheryn Winnick a déclaré à Collider: « J’ai lu les deux premiers épisodes et, étant un grand fan de Michael Hirst, j’ai eu l’occasion de lui envoyer un Skype et de faire dérouler son histoire d’une manière qu’il a vue. »

Dans la sixième saison de « Vikings«Lagertha était déjà l’un des personnages les plus aimés, c’est pourquoi ils avaient pour destin. «Je sais que les fans étaient vraiment impliqués et qu’ils écrivaient des lettres à Michael Hirst et s’assuraient que je reste à bord. Je pense qu’ils l’ont même menacé », a plaisanté l’actrice canadienne.

«En tant qu’actrice, cela a été une expérience créative pour moi, d’avoir pu me plonger dans un voyage complet en tant que Lagertha en tant que fermière et maintenant en tant que grand-mère. Hirst ne voulait pas nécessairement que je parte, mais il doit y avoir un moment où, si je veux y aller, nous écrirons quelque chose de fantastique et d’étonnant et je ne pourrais pas demander une meilleure fin », a-t-il ajouté.