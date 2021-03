Chapitre 287: La nouvelle résolution de Nacht

«Je n’ai jamais pensé que je dirais cela mais ici et maintenant je dépasserai ma limite» – Nacht contre Lilith et Naamah. Ainsi, le chapitre précédent était la trame de fond de Nacht et de son frère Morgen. Ainsi, Nacht est coupable et assume toute la responsabilité de l’incident qui a coûté la vie à son frère. Et selon la résolution de Nacht, aucun bon humain ne devrait ou créature ne devrait payer le prix de sa vie pour rendre le monde plus sûr – « Je vais vous tuer avant que vous ne mettiez la main sur de bonnes personnes !!! » et Black Clover Chapitre 287 va mettre plus de lumière sur le concept de Nacht.

Chapitre 287: Chapitre 287

Yuki Tabata, le créateur de Black Clover sert le contenu le plus premium via sa série à tout le fandom de Black Clover. En plus de cela, il ne fait aucun doute pourquoi cette série est également en concurrence avec d’autres mangas très populaires.

Black Clover, Ch. 286: L'heure du flashback! Plongez au cœur de l'éducation de Nacht avec son frère jumeau, Morgen!

Date de sortie

Le chapitre 287 de Black Clover sortira le 28 mars 2021 car il n’y a pas de mise à jour concernant le retard jusqu’à présent.

Chapitre 287 Reddit Raw Scans And Spoilers

Selon les informations, les scans bruts sont publiés 2 à 3 jours avant la date de sortie réelle de la série. Ainsi, selon nos sources, les spoilers et les analyses brutes Reddit pourraient frapper le 26 mars 2021.

Où lire Black Clover Manga 287?

Tous les derniers chapitres du manga Back Clover, y compris Chapitre 287: Chapitre 287 peut être lu sur les sites Web officiels tels que Viz ou Mangaplus. Étant donné que le manga Black Clover est une série hebdomadaire de shonen, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.