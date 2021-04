Vincenzo Episode 13: Cho tue Vincenzo?

Trahisons, drame, secrets cachés sont ce qui a suivi dans les épisodes 11 et 12, respectivement. Alors, que faut-il attendre de plus de l’épisode 13 de Vincenzo? Vincenzo et Cha ont continué le bon travail qu’ils faisaient et ont fait en sorte que Babel reste sur la défensive.

Mais bien sûr, ce n’est pas si simple. Joon woo est tout aussi calculateur, et l’épisode 12 commence avec le sentiment que Vincenzo ne gagnera peut-être pas. Dans le jeu du chat et de la souris, il est difficile de prédire qui va gagner.

Vincenzo et Cha sont implacables dans leur approche et vont certainement se battre contre Babel jusqu’au meilleur bout. Il ne reste plus qu’à voir comment ils réagissent. Les résidents de la place peuvent ou non rester avec eux jusqu’à la fin, ce sera donc le bon moment pour se méfier de ce qui pourrait mal tourner.

Sans plus tarder, voyons ce qui s’est passé dans l’épisode 12 et quelles conséquences désastreuses attendent dans l’épisode 13.

L’histoire jusqu’à maintenant…

Vincenzo vise le pistolet sur Joon woo, et nous sommes sûrs qu’il va l’obtenir, mais ils sont interrompus par le procureur Jang! Il s’avère qu’il a gardé un œil sur Vincenzo, qui l’a conduit là-bas. Après quelques minutes de coercition, Vincenzo, qui essaie de révéler la personnalité de Joon Woo, doit abandonner à contrecœur.

Il est arrêté instantanément et les chances de s’échapper semblent minces. Bien que de retour au poste de police, la situation s’avère différente. Notre duo intelligent avait tout prévu puisque le pistolet que Vincenzo portait était un faux.

Par conséquent, il ne peut plus être accusé de tentative de meurtre. Ils concluent un accord avec le procureur Jang pour l’aider à gagner les 6 affaires qu’il souhaite intenter contre Babel, alors Vincenzo laisse libre cours à sa vie. Ce duo a ses priorités claires sur la nécessité d’une heure pour sortir la véritable identité de Joon Woo.

Pendant ce temps, Joon Woo ne va pas du tout bien. M. Han et Han-Seo font équipe avec Han-Seo décidant de tuer Joon avant qu’il ne le tue. S’il parvient à tirer sur Joon, ce dernier survit. Plus tard, il reçoit même une boisson enrichie chez lui, gracieuseté de Vincenzo.

Si ne jamais être en sécurité ne suffisait pas, il s’avère qu’un dossier crucial lié aux méfaits de Babel est manquant et s’il atteint la mauvaise main, Babel est condamné. A cela s’ajoute la lutte contre le syndicat. Visiblement énervé, Joon Woo crie à M. Han et à l’avocat Choi de bien faire leur acte.

Comprenant la gravité de la situation, Choi agit rapidement et se débarrasse du dirigeant syndical pour le plus grand plaisir de Joon Woo. Entre-temps, la situation de l’or devient précaire car les habitants en sont désormais conscients et le veulent pour eux-mêmes. Vincenzo essaie de se débarrasser du fait qu’il n’y a pas d’or, mais les locataires ne sont pas dupes.

Les locataires décident de travailler seuls et d’obtenir l’or. Bien que le propriétaire, Cho, décide de faire irruption et de presser Vincenzo de se dépêcher. Aussi suspect que cela puisse paraître, Vin est d’accord. Ils réussissent enfin à atteindre l’or, mais la trahison attend alors que Cho sort une arme et vise Vincenzo!

Attente de l’épisode 13

Quelle tournure inattendue à la fin? Cho, probablement celui qui connaît la plupart des secrets de Vincenzo, choisit de le trahir. L’épisode 13 de Vincenzo devrait commencer par nous donner la motivation de Cho pour aller contre Vincenzo. L’épisode 13 sera le début d’une forte adrénaline, la dernière phase de Vincenzo avec seulement 3 épisodes restants.

L’épisode 13 mettra vraiment à l’épreuve la loyauté de tout le monde, des résidents de la place au Joon woo le plus proche. Ce sera un autre grand épisode rempli de révélations choquantes. Le gang Joon Woos est prêt à éliminer toutes les cibles rapidement. Hong & Cha doivent se renforcer.

L’épisode 13 devrait également pouvoir placer une bonne contre-attaque contre Babel pour arrêter leur massacre d’innocents. Vont-ils réussir ou est-ce que Choi a encore des cartes à jouer? Qui recevra l’or et quel fichier? Jusqu’où Vincenzo va-t-il prendre cela? L’épisode 13 de Vincenzo apportera les réponses à tout cela.

Enfin, la relation amoureuse entre Hong et Vincenzo se développera-t-elle davantage ou deviendra-t-elle une faiblesse. Compte tenu de l’impitoyable Choi et Joon Woo, cela pourrait jouer à leur avantage. L’épisode 13 de Vincenzo a beaucoup d’attentes à la hauteur.

Vincenzo Episode 13 Date de sortie

L’épisode 13 de Vincenzo sera diffusé sur Netflix le 3 avril 2021. Marquez vos calendriers et préparez-vous à voir un autre épisode qui vous ronge les ongles.

