Vi de Arcane arrive à Fortnite pour libérer sa force

Ésotérique Il a été placé comme l’une des séries les plus primées ces dernières années, et pas seulement dans l’aspect de l’animation. L’histoire du jeu est basée Riot Games et publié par Netflix, a captivé des millions de fans à travers le monde, grâce à son art incroyable, au développement de ses personnages et à sa bande-son.

Le phénomène de la série s’est tellement étendu qu’il a atteint d’autres jeux, car comme cela s’est produit il y a quelque temps avec l’arrivée de porte-bonheur, on peut aujourd’hui confirmer que Scie, à partir de League of Legends et Arcane, arrive à fortnite montrer leur force et leur bravoure.

Dans la boutique Fortnite, le célèbre personnage de la série peut être obtenu, ainsi qu’un sac à dos avec le nom de « Memories of Zaun », et sa pioche « Guardian of Piltover », qui peuvent être achetées individuellement et dans un pack, pour apporter toute l’énergie et le look d’Arcane dans les jeux multijoueurs.

De plus, une nouvelle émoticône appelée » Entraînement de boxe » sera ajoutée, qui montre les compétences de Vi pour porter de bons coups, et pas seulement, car aujourd’hui Jinx revient également au magasin, afin que le couple protagoniste de la série puisse être réunis sous le titre de Jeux épiques.







Considérée comme la meilleure adaptation audiovisuelle d’un jeu vidéo à ce jour, elle a reçu un excellent accueil de la part des fans de League of Legends, ainsi que du public atteint via Netflix. Son impact a été tel qu’il a été nominé dans neuf catégories au prix annie, reconnaissance faite par l’entre du Association internationale des films d’animation et qui sont les plus importants dans cette catégorie.

Pour l’instant, la première saison d’Arcane est disponible, elle est divisée en 3 actes de 3 chapitres chacun. L’histoire se concentre sur deux villes de l’univers de League of Legends : Piltover et Zaun. La première, connue sous le nom de « La Cité du Progrès » est révolutionnée avec la création d’Hextech, une technologie qui permet de contrôler l’énergie magique.

D’autre part, une nouvelle drogue est apparue dans les bidonvilles qui transforme les humains en monstres. Dans Arcane, vous pouvez en apprendre davantage sur les origines et les relations qui façonnent les personnages du jeu tels que Vi, Jinx, Catlyn, Jayce, Viktor et Heimerdinger.

