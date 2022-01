Robert Pattinson est-il accro à Batman ? Ses paroles!

Il reste peu pour le 4 mars, date à laquelle la première de homme chauve-souris, le film tant attendu réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. Dans le film, la chauve-souris de Gotham affronte des méchants comme The Penguin (Colin Farrell) et The Riddler (Paul Dano) tout en maintenant une alliance prudente avec Catwoman (Zoë Kravitz). Le passé revient dans la vie de Bruce Wayne pour lui jouer des tours.

Le réalisateur a avoué que le film avait des connotations d’horreur basées sur le film de ce genre connu sous le nom de le zodiaque, qui suit les alternatives dans l’enquête d’un tueur en série. Dans ce cas, The Riddler sera le criminel qui mettra les classes supérieures de Gotham en échec avec un message clair pour Homme chauve-souris: Il est aussi la proie de ce prédateur ! Beaucoup se sont plaints du choix de Robert Pattinson pour le rôle de Bruce Wayne.

Robert Pattinson et Batman

La vérité est que les bandes-annonces ont donné raison à l’acteur et ont montré une performance sombre et grossière du personnage qui était très attrayante pour de nombreux fans du Dark Knight qui ne peuvent plus attendre le mois de mars pour enfin s’asseoir et voir cette bande dans le cinéma. Robert Pattinson Il a eu beaucoup d’émotions sur le plateau de tournage.

« Je ne sais même pas ce qu’est Batman, mais je veux être Batman tout le temps. Je pense que c’est quelque chose d’instinctif et d’addictif donc maintenant j’ai une impression très différente. J’ai ressenti un profond chagrin qui n’était pas aussi héroïque que le Batman qui avait été dessiné jusqu’à présent, avec un plus grand sentiment de perte. Il y a beaucoup de tragédie dans l’histoire de Bruce Wayne. Je pense qu’il doit vraiment se trouver. », étaient les mots de l’interprète parlant du héros.

De cette façon, nous pouvons supposer que l’idée originale de faire une trilogie dans cet univers est plus forte que jamais avec la conviction de Pattinson derrière le personnage, une série de spin-offs qui atteindra hbo max et la durée de ce film qui serait d’environ 2 heures et 55 minutes en comptant le générique final. homme chauve-souris est le premier coup de pied pour que les plans de Bandes dessinées DC concernant cette version du héros sont terminées.

