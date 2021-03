Keanu Reeves triomphe: il aura un anime et un live-action de sa bande dessinée

Nouvelles excitantes! Netflix développe un film d’action en direct ET une série d’anime de suivi basée sur BRZRKR de Keanu Reeves, une saga brutalement épique sur le combat de 80000 ans d’un guerrier immortel à travers les âges. Reeves produira et jouera dans le film, et exprimera l’anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ

– NX (@NXOnNetflix)

22 mars 2021