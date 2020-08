Le teaser final de la saison 4 de “ Fortnite ” révèle tous les skins du passe de combat de super-héros Marvel

Le teaser final et les pages de bandes dessinées du chapitre 2 de Fortnite, saison 4, révèlent tous les … [+] Les skins Marvel arrivent demain au prochain Battle Pass.

Crédit: Epic Games / Marvel

Epic Games et Marvel ont publié le teaser final de la saison 4 de Fortnite ainsi que les deux dernières pages de la bande dessinée qui ont vu Thor arriver sur le Fortnite île pour essayer d’avertir tout le monde que Galactus arrivait.

Oui, ce sera une saison du jeu sur le thème de Marvel. Alors que les deux dernières saisons ont présenté à la fois Deadpool et Aquaman (un héros de DC), cette saison va beaucoup plus loin. Et contrairement aux skins du passé, les personnages de Marvel arrivent à Fortnite dans le chapitre 4 ne sont pas basés sur les films MCU – ils sont basés sur les bandes dessinées. C’est assez génial.

Dans la dernière partie de la bande dessinée, Sif utilise le bifrost pour invoquer de l’aide pour Thor alors que Galactus fait son entrée dramatique dans le Fortnite univers. Une multitude de super-héros se présentent:

Capitaine Amérique

Homme de fer

Tempête

Groot

Elle Hulk

Dr Doom (pas vraiment un héros)

Mystique

Carcajou

Tous ne seront pas nécessairement des skins Battle Pass (avec Thor). Captain America est déjà un skin dans le jeu et je ne suis pas sûr qu’ils l’ajouteraient à nouveau, bien que ce soit une version bande dessinée, plutôt qu’un film, de Cap. Certains d’entre eux (y compris Sif) peuvent n’apparaître que dans la boutique d’objets. Quel sera le skin de niveau 100 (Dr Doom, probablement) et quels seront les héros de niveau 1 (Wolverine et Storm?) Reste à voir, même si nous saurons tout cela demain.

Voici les deux dernières pages de bandes dessinées:

Partie 5, page 1

Crédit: Epic / Marvel

Partie 5, page 2

Crédit: Epic / Marvel

L’image d’accroche ci-dessus montre certains de ces caractères dans la lettre «S.» Si vous enchaînez toutes les images d’accroche pour épeler le mot NEXUS:

LIEN

Crédits: Erik Kain

Saison 3 de Fortnite se termine ce soir, il ne vous reste donc que quelques heures pour conclure le Battle Pass qui, franchement, était assez faible. La saison 4 semble être beaucoup plus excitante.

La saison 4 débutera demain avec un nouveau Battle Pass, des changements de carte et une bande-annonce qui aidera à étoffer les pages de la bande dessinée. Malheureusement, il n’y aura pas d’événement en direct qui a été remplacé par lesdites pages de bandes dessinées cette fois-ci, mais je m’attends à ce qu’une confrontation en direct de la saison 4 entre les héros et Galactus soit suffisamment épique pour compenser cela.

Restez à l’écoute.

.

