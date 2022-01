L’inspiration de Matt Reeves pour le pingouin de Batman est venue d’un personnage de film classique

Le BatmanLa campagne marketing de s’intensifie alors que nous nous dirigeons vers les six dernières semaines avant que le film n’arrive dans les cinémas après un long retard. L’acteur Colin Farrell devient la dernière star à assumer le rôle de The Penguin dans le film, et dans une récente interview, il a expliqué exactement qui Matt Reeves utilisait comme point de référence pour le côté émotionnel du personnage d’Oswald Cobblepot. S’adressant à MovieMaker, Farrell a expliqué comment le personnage de Fredo de Le parrain, bien qu’il ne soit pas lié à ses pensées dans l’interprétation du rôle, correspond certainement aux plans de Reeves pour le pingouin.

« Il y a un certain degré de brisement chez Oz qui, je pense, est une référence, pas pour moi en termes de performances, mais juste émotionnellement, en tant que référence pour Matt – je pense que Fredo de Le parrain était un peu une référence », a déclaré Farrell. « Matt parlait juste de quelqu’un qui avait des ambitions très réelles et très élevées, mais qui n’a jamais vraiment eu l’opportunité ou la chance de les explorer, et était peut-être considéré comme quelqu’un qui était handicapé. , que ce soit psychologiquement, intellectuellement – Fredo était mal vu comme moins que les autres frères, et peut-être Oz aussi, dans sa vie, était considéré comme quelqu’un qui n’était pas capable. Et donc c’est l’une des choses qui alimente Oz. »

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le rôle de Farrell dans le film, qui a été confirmé aujourd’hui comme ayant la durée d’exécution la plus longue de tous les films Batman à un peu moins de trois heures. Bien que Farrell lui-même ait précédemment déclaré que le personnage n’était pas un élément principal du film, il y aura clairement suffisamment de Le pingouin présenté que les fans voudront se connecter à la série de suivi sur HBO Max centrée sur le Gotham criminel.

Colin Farrell dit que Batman est « incroyablement original » et qu'il est ravi d'en faire partie





Warner Bros. a récemment fait monter les enchères sur sa production de bandes dessinées, et il semble que Le Batman va être une source importante de nombreux projets à venir dans un proche avenir. Le Batman devrait déjà déboucher sur au moins deux suites, à l’image de la trilogie achevée par Christopher Nolan avec son Chevalier noir films, et en plus de cela, il y a déjà une série dérivée en développement basée sur Farrell’s Penguin ainsi qu’une autre émission axée sur le Gotham PD.

Colin Farrell a précédemment déclaré à SFX Magazine à quel point il considère ce nouveau film comme une vision complètement nouvelle du monde de Batman dont il est ravi de faire partie. Il a déclaré: « J’ai regardé les films de Batman avec mes enfants, mais ce scénario est quelque chose d’incroyablement original », a déclaré Farrell. « Ça s’y penche, mais ça n’emprunte pas; c’est né de la mythologie de ce personnage, Bruce Wayne, Batman et Gotham. Mais ça ressemble à un traitement et à une version que je n’avais jamais vus auparavant. Matt Reeves a fait un travail incroyable pour le garder familier et, en même temps, unique et nouveau. C’est vraiment excitant d’en faire partie.





