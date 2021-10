Venin contre. Spider-Man Crossover taquiné dans un art rapidement supprimé partagé par Tom Hardy

Tandis que Venom : qu’il y ait un carnage est la suite très attendue du hit de 2018 Venin, ce qui enthousiasme le plus les fans concernant le film, c’est la scène du générique de fin. La brève séquence met en place une confrontation entre Eddie Brock/Venom de Tom Hardy et Peter Parker/Spider-Man de Tom Holland, potentiellement dans Venin 3. Hardy s’amuse à taquiner les fans au sujet du croisement éventuel sur sa page de médias sociaux.

Comme l’a rapporté Screen Rant, l’acteur a partagé un morceau de fanart sur son compte Instagram en l’honneur d’Halloween. Dans l’image métamorphosée, nous voyons le picotement « Spidey-sense » de Spider-Man, l’avertissant d’un danger immédiat tandis que la gueule béante de Venom menace d’avaler le robot de mur palmé. Tom Hardy a également fait référence à des « collations d’Halloween » dans la légende de la photo, ce qui signifie que son anti-héros en difficulté Venom essaiera très probablement de mordre Spider-Man lorsque les deux se rencontreront enfin à l’écran.

Il n’y a pas si longtemps, la réunion de Venom Homme araignée à l’écran aurait semblé impossible. L’incarnation actuelle en direct des deux personnages, bien qu’il s’agisse d’adaptations de la même franchise de bandes dessinées, appartenait à des sociétés différentes. Il était également difficile d’imaginer Hardy’s Venom, qui a plaisanté sur « des crottes dans le vent » et de manger des gens, s’inscrivant dans la sensibilité résolument plus familiale du MCU.

Mais à la fin de la journée, malgré les obstacles juridiques, il n’en restait pas moins que rien n’exciterait plus les fans que de regarder Spidey affronter Venom sur grand écran. À cette fin, le showrunner de MCU Kevin Feige a expliqué dans une récente interview avec THR qu’il était en contact étroit avec l’équipe de Sony derrière Venom : qu’il y ait un carnage pour permettre la rencontre entre leurs deux franchises.

« Il y a eu beaucoup de coordination – et si vous ne connaissez pas encore toute la coordination, je ne serai pas le seul à vous le dire – mais oui, entre Sony et Marvel et l’équipe Venom et l’équipe No Way Home . Nous y avons travaillé ensemble. »