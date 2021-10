Tom Morello fait l’éloge de Zack de la Rocha

Tom Morello, guitariste éminent du groupe de rap metal Rage Against The Machine, n’a que des commentaires extrêmement positifs sur le travail de Zack de la Rocha, chanteur de ce groupe emblématique de la scène musicale alternative, allant jusqu’à le décrire comme « le meilleur frontman de tous les temps ».

Morello a partagé ses impressions sur le travail de son partenaire lors d’une récente conversation avec le podcast « Revolver Fan First ». « À mon avis, il est le meilleur leader de tous les temps. C’est le James Brown du punk rock. Il n’y a personne dans l’histoire de la musique occidentale qui a le genre d’engagement spirituel sur scène ou en studio comme ce type. »

Selon Morello, cet opus présenté par de la Rocha est égalé par « un intellect brillant », en plus de le décrire comme un formidable musicien, ce qui selon lui est une combinaison incroyable. « Je me sens juste chanceux d’être dans un groupe avec lui. » pointa-t-il.

À un autre moment de la même conversation, Morello a également loué la façon dont Chris Cornell, leader du groupe Audioslave (dont il faisait également partie), avait la capacité de créer de belles et féroces mélodies « à partir de l’éther ».

« Et je me souviens avoir fait ce premier album avec Rick Rubin et il disait: » Vous ne comprenez pas à quel point vous avez de la chance. Je travaille avec beaucoup de chanteurs et c’est difficile de faire une bonne mélodie et ce gars les jette à droite et à gauche », a déclaré Morello. Le guitariste a récemment sorti au public « The Atlas Underground Fire », un nouvel album collaboratif qu’il a réalisé tout au long du confinement dû à la pandémie.

Pendant ce temps, Rage Against the Machine se prépare à reprendre sa tournée de retrouvailles, qui a été interrompue par la pandémie mondiale. Le groupe reprendra ses concerts au printemps 2022 à El Paso, Texas, leur premier live depuis 2011.