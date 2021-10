Anya Taylor-Joy interprète une reprise fascinante de « Downtown »

Le réalisateur britannique Edgar Wright prépare son retour au cinéma avec le premier film d’horreur de sa carrière : « Last Night in Soho ». L’histoire suivra de près Eloise Turner (Thomasin McKenzie) une jeune designer qui, la nuit, a la capacité de voyager dans le temps jusqu’aux années 1960.

Le film présente une performance de la gagnante du Golden Globe Anya Taylor-Joy, qui incarne Sandie, une jeune chanteuse d’une boîte de nuit que l’on pouvait entendre chanter une mélodie éthérée et hypnotisante tout au long de la première bande-annonce officielle du bandeau.

Les talents de Taylor-Joy ne semblent pas seulement limités à la comédie, puisque c’est elle-même qui chante cette interprétation de « Downtown », une chanson sortie en 1965 par la chanteuse Petula Clark. L’équipe de production de Focus Features a publié via sa chaîne YouTube une vidéo officielle dans laquelle nous pouvons écouter leur interprétation complète.

Combinant des images d’Anya Taylor-Joy dans le studio d’enregistrement, la vidéo présente quelques visuels tirés de la cassette de Wright dans lesquels on peut voir quelques plans étendus des séquences présentées dans ses bandes-annonces, dont une scène dans laquelle Sadie, son personnage, se tient à côté de Jack, qui est joué par Matt Smith.

La vidéo ne s’interroge pas davantage sur l’histoire de « Last Night in Soho », même si elle anticipe que nous sommes confrontés à un travail très différent de ce que nous avons vu dans la carrière de son réalisateur, qui semble être fortement inspiré par le utilisation des néons et une direction de caméra rappelant le « giallo » italien, avec des références évidentes comme « Suspiria » de Dario Argento.

Après la première du film lors de la récente édition de la Mostra de Venise, Edgar Wright a été très clair sur ses réseaux sociaux avec ses demandes de ne pas révéler de détails sur l’intrigue du film, espérant que tout le monde puisse être surpris de son développement en salles de cinéma. « Last Night in Soho » sera présenté le 28 octobre.