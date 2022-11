Vendredi 13 aura une nouvelle série préquelle intitulée Crystal Lake développée par A24

La « franchise de l’horreur »Vendredi 13 » reviendra à la télévision avec »Lac de cristal », ongle paon nouvelle série qui servira de préquelle aux films originaux. Le projet est développé par Bryan Fullerqui a précédemment travaillé sur » Star Trek: Discovery », en tant qu’écrivain, showrunner et producteur exécutif.

»Crystal Lake » sera produit par le studio indépendant A24qui a eu un certain nombre de films d’horreur à succès ces derniers temps, tels que » Tusk » de 2014, » Hereditary » de 2018, » X » et » Bodies Bodies Bodies », qui sont tous deux sortis en 2022 .

Le réalisateur de la nouvelle série a expliqué que depuis de nombreuses années, il avait l’idée de raconter l’histoire d’avant le massacre que Jason Voorhees a créé dans le premier film »Vendredi 13 ». « J’ai découvert le vendredi 13 dans les pages du magazine ‘Famous Monsters’ quand j’avais 10 ans et je pense à cette histoire depuis. »

»En matière d’horreur, A24 élève la barre et pousse la production au maximum. Je suis ravi d’explorer les terrains de camping de Crystal Lake. Susan Rover elle est tout simplement la meilleure dans ce qu’elle fait. C’est un plaisir et un honneur de travailler à nouveau avec elle », a déclaré Fuller.

» Crystal Lake » mettra également en vedette le producteur exécutif Victor Miller, qui a écrit le scénario de » Vendredi 13 » des années 1980, ainsi que Rob Barsamian qui a également produit le film original. La franchise d’horreur n’a pas pu lancer de nouveau projet en raison d’une lutte pour les droits entre Miller et Rob Barsamian, une bataille juridique qui s’est terminée en septembre 2021.

Pour le moment, beaucoup plus de détails sur l’intrigue de « Crystal Lake » ne sont pas connus, mais il se concentrera sur la création du camp qui a d’abord terrifié tout le monde en 1980. Ce sera la deuxième série créée pour la franchise « Vendredi 13″. », avec » Friday the 13th: The Series », qui a duré trois saisons en 1987 et 1990.

La date de sortie officielle de la nouvelle série »Friday the 13th » n’est pas encore connue, mais elle arrivera exclusivement pour la plateforme Peacock.