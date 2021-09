in







La saison 10 d’American Horror Story a eu les meilleures critiques de l’histoire d’AHS.

histoire d’horreur américaine les critiques ont officiellement couronné American Horror Story : Double long métrage comme le meilleur AHS saison jamais.

Depuis histoire d’horreur américaine a fait ses débuts il y a 10 ans, les fans ont débattu de la meilleure saison de la série d’anthologies. Chaque année, AHS nous présente un nouveau thème avec de nouveaux personnages, et les fans sont souvent divisés quant aux saisons qu’ils aiment le plus. Même les acteurs ont des favoris et des moins favoris. Par exemple, Sarah Paulson n’aimait pas Roanoké du tout.

Maintenant, les critiques ont rejoint la conversation. AHS la saison 10 est le taux le plus élevé AHS saison de tous les temps sur Rotten Tomatoes.

American Horror Story Double Feature est la saison AHS la mieux notée sur Rotten Tomatoes. Image : FX

Les aficionados de la télévision savent déjà que Rotten Tomatoes est assez fiable lorsqu’il s’agit de classer les films et les émissions de télévision. Il prend toutes les évaluations officielles des projets, puis établit une note officielle pour ces projets en fonction du nombre d’évaluations positives et négatives. Et la saison en cours de AHS a été récompensé à 95% par le site.

Leur critique officielle se lit comme suit : « Bien que sa deuxième histoire soit encore un mystère, la première moitié de Fonctionnalité double s’avère un bon moment époustouflant avec des performances formidables – en particulier de la spectaculaire Leslie Grossman. »

En l’état, le courant AHS le classement sur Rotten Tomatoes est :

1) AHS : double fonctionnalité – 95 %

2) AHS : 1984 – 87 %

3) AHS : Coven – 85%

4) AHS : Asyme – 84 %

5) AHS : Apocalypse – 79%

6) AHS : Freakshow – 77%

7) AHS : Roanoke – 74%

8) AHS : Culte – 73%

9) AHS : Maison du meurtre – 72 %

10) AHS : Hôtel – 64%

Cependant, étant donné que Fonctionnalité double est toujours diffusé, il est possible qu’il glisse dans le classement avant la fin de la saison. Tout dépend de la façon dont le reste des épisodes est examiné. Avec la seconde moitié de la saison axée sur un nouveau thème extraterrestre, tout pouvait arriver.

Que les fans évaluent ou non Fonctionnalité double comme leur favori reste à voir, mais beaucoup ont déjà qualifié la saison 10 de retour en forme impressionnant. On croise les doigts, ça se termine bien.

Qu’est-ce que tu penses? Quelle saison AHS est la meilleure ?

