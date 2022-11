La préquelle du vendredi 13 reçoit une commande directe en série chez Peacock

vendredi 13 a eu une histoire longue et complexe en ce qui concerne les problèmes de droits, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles cela fait tant d’années qu’aucun nouveau film n’est sorti dans la franchise. Cependant, il semble que bien que Jason Voorhees ne porte pas son masque de hockey dans un proche avenir, Peacock a passé une commande directe pour une nouvelle série préquelle intitulée Lac de cristal. Selon Variétéle spectacle sera écrit par Bryan Fuller et est appelé un « prequel élargi ».





vendredi 13 est lié par des nœuds juridiques depuis plus d’une décennie, les droits sur le personnage de Jason Voorhees étant séparés de ceux du vendredi 13 nom, ce qui signifie que faire un vendredi 13 film avec Jason en tant que personnage principal a été interdit car personne ne semble en mesure de parvenir à un compromis sur la façon dont un tel film avancerait. Cependant, avec le film original ne présentant pas le méchant emblématique portant un masque de hockey comme son tueur, on supposerait qu’une préquelle construira une nouvelle histoire autour de la mère de Jason, Pamela, et peut-être comment Jason est venu se noyer à l’emplacement titulaire de Lac de cristal. Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement de NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré dans un communiqué :

« » Friday the 13th « est l’une des franchises d’horreur les plus emblématiques de l’histoire du cinéma et nous mourrions d’envie de revoir cette histoire avec notre prochaine série dramatique » Crystal Lake « . Nous avons hâte de travailler avec Bryan Fuller, un créateur doué et visionnaire dont j’ai eu le plaisir d’être un ami et collaborateur de longue date, ainsi que nos incroyables partenaires d’A24, dans cette version mise à jour pour Peacock qui ravira des fans de longue date de la franchise.





Comment est un vendredi 13 Prequel peut-il être réalisé maintenant ?

Les droits à la vendredi 13 franchise ont été pris dans l’une des batailles juridiques les plus longues et les plus compliquées de toutes les séries de films. La nouvelle préquelle est produite par Victor Miller, qui a écrit le scénario de l’original vendredi 13 film. Miller a été impliqué dans l’affaire judiciaire avec son avocat Marc Toberoff, pour tenter de récupérer les droits sur le scénario qu’il a écrit. Il a finalement obtenu les droits américains sur le scénario en 2021, ce qui signifie qu’il peut utiliser tout ce qui est établi dans le film original, mais rien des suites suivantes, y compris le gros Jason et son masque de hockey.

Cela signifie que Lac de cristal est capable d’explorer ce qui a conduit Pamela Voorhees à se venger de ceux qu’elle a blâmés pour la mort de son fils Jason, qui est probablement l’endroit où le spectacle sera présenté. Pour Bryan Fuller, travailler sur la série semble être quelque chose qui arrive depuis un certain temps. Il a commenté :