PS5: PlayStation Gear Store présente la première marchandise officielle pour la console de nouvelle génération

Maintenant, cela ne prend que quelques jours avant que le très attendu PlayStation 5 enfin sur 19 novembre est officiellement disponible. Alors que les rumeurs parlent d’un possible lancement anticipé la console de nouvelle génération en attendant s’est avéré être faux, représente PlayStation Gear Store de Sony maintenant le premier officiel Marchandise PS5 devant

De Streets-Wear avec Blousons aviateur (179,95 €), Pantalon de jogging (79,95 €), T-shirts (27,95 €) et chandail (59,95 €) à travers Chapeaux en laine (19,95 €), Biberons (27,95 €), les serviettes (59,95 €) jusqu’à un Sac à dos Timbuk2 (229,95 €) le nouveau logo PS5 et la nouvelle manette sans fil DualSense ornent les produits bleu-blanc-noir.

Cependant, les nouveaux produits PS5 – et pas vraiment bon marché – n’ont jusqu’à présent été expédiés qu’aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. L’Allemagne et le reste de l’Europe ne sont donc pas encore inclus. Mais cela devrait certainement changer dans les prochains jours. Cela vaut la peine de garder les yeux ouverts.

À cause de Corona: PS5 uniquement disponible en ligne

Pendant ce temps, Sony déborde presque de précommandes pour la nouvelle console PS5 de nouvelle génération. Déjà le premier Promotions de précommande chez les détaillants en ligne allemands tels que Amazone, MediaMarkt, Saturne et Otto fait en sorte que dans quelques minutes toutes les consoles sont épuisées et les serveurs se sont même arrêtés en raison de l’énorme afflux.

De plus, en raison du verrouillage actuel dû à la pandémie corona dans de nombreux pays, Sony a décidé de ne pas proposer la console PS5 et les accessoires convoités tels que la manette sans fil DualSense, comme c’est généralement le cas, chez les détaillants locaux en magasin. les nombreuses (pré) commandes une seule et unique traiter en ligne.

Tous ceux qui ont déjà remporté l’une des rares campagnes de pré-commande ont désormais un avantage. Les analystes supposent que la PS5 atteindra des chiffres de vente sans précédent. Les précommandes de la PS5 à elles seules dépassent le cadre de la génération précédente. On estime qu’au moins 200 millions de consoles seront vendues. Sony a récemment parlé des premiers chiffres à cet égard:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂