« De l’intérieur », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« From scratch » a récemment rejoint Netflix. La mini-série a été créée par Steven Moffat, quelque chose comme le Ryan Murphy britannique, car il a été à l’origine de titres populaires tels que « Sherlock », « Docteur Who« , entre autres. Si vous avez apprécié la première saison et que vous vous demandez s’il y aura une suite, nous vous répondrons ici.

Le quatrième et dernier épisode de « From scratch » terminé certaines histoires avec l’incarcération de Harry Watling (David Tennant). Cependant d’autres questions telles que pourquoi Jefferson Grieff (Stanley Tucci) a assassiné sa femme ont été laissés en l’air, après que le criminologue ait menti sur l’endroit où se trouvait sa tête.

À la fin, il y a un indice qui pourrait le révéler au vicaire plus tard, mais cela peut être pris comme une résolution hors caméra dont le public doit tirer ses propres conclusions.

Cependant, la scène post-générique C’est celui qui suscite le plus de soupçons sur une éventuelle suite. En elle, Janice (Dolly Wells) se rend chez Grieff pour lui demander de l’aider à assassiner son mari.qui avait simulé sa mort.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce ici de la saison 1 de « De l’intérieur ».

« FROM THE INSIDE » AURA-T-IL UNE SAISON 2 SUR NETFLIX ?

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si « De l’intérieur » aura une deuxième saison, mais le créateur de la série, Steven Moffat n’a pas exclu la possibilité. Dans une interview avec Horaires radioils l’ont consulté sur une future suite.

« Je ne sais pas. je ne sais pas pour le moment», a commenté et Il a ajouté que cela dépendra de l’accueil du public. « La télévision regorge d’émissions qui avaient une saison et prétendaient qu’elles pouvaient continuer; Je ne voudrais jamais être l’un de ceux où vous êtes tellement excité de recevoir un appel téléphonique pour faire une autre carrière que vous le faites et ensuite vous réalisez que l’histoire est en fait terminée”.

La scène qui pourrait donner lieu à une suite a été placée au milieu du générique, ce qui lui permet de passer inaperçue et n’engagez pas la série dans une deuxième saison. La vérité est que, comme mentionné, le premier versement fonctionne tout seul.

Jefferson Grieff (Stanley Tucci) est un meurtrier qui a coupé la tête de sa femme (Photo : Hartswood Films)

QUAND SERAIT LA SAISON 2 DE « FROM THE INSIDE » PREMIERE ?

Il n’y a toujours pas de confirmation d’une saison 2 « Inside », il est donc difficile de préciser une date de diffusion. Cependant, nous pouvons estimer que ferait ses débuts d’abord sur BBC One et cela prendrait au moins un anpour compléter tous les processus de production.

Il est à noter que d’autres séries de Moffat, comme « Sherlock », ont mis deux ans pour lancer une nouvelle saison. C’est quelque chose qu’il faudrait prendre en compte pour une éventuelle suite. Ne vous inquiétez pas, nous garderons les informations à jour avec tout nouveau développement de la série.